Jardinería: el oro líquido para las plantas con un alto valor nutritivo

La cáscara de papa aporta muchos beneficios para las plantas y es muy usada en el mundo de la jardinería.

Saber de jardinería no solo se trata de regar y podar plantas. También es importante conocer la manera de preparar fertilizantes orgánicos que las ayudan a sobrevivir sin usar químicos. La cáscara de papas hervida es uno de ellos y tiene un alto valor nutritivo.

Jardinería El secreto para las plantas está en la cocina. El agua que resulta de hervir cáscaras de papa es un truco casero favorito en el mundo de la jardinería por la cantidad de nutrientes que aporta al jardín.

En este caso el líquido se transforma en un “suplemento vitamínico” orgánico que les dará vigor a las plantas. La magia está en los minerales que la papa transfiere al agua durante la cocción. Al hervir las cáscaras se crea un potente tónico de crecimiento.

Gemini_Generated_Image_w0hln4w0hln4w0hl Jardinería. Un fertilizante que ayudará a las plantas. Este líquido aporta potasio, para fortalecer los tallos, aumentar la resistencia de las hojas y mejorar la floración. También aporta fósforo para impulsar el sistema radicular, magnesio mejorando la producción de clorofila lo que dará un verde más intenso y vitamina B que contribuye al desarrollo general de la planta.

En primer lugar se lavan las papas antes de pelarlas y se colocan las cáscaras en una olla a hervir durante diez minutos. Enfriar, colar y aplicar para regar las plantas. Se recomienda este fertilizante una vez cada quince días.