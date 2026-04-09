Ideal para jubilados: el destino perfecto para descansar con aguas termales

Las Termas de Río Hondo, capital nacional del turismo termal, atraen a jubilados por sus aguas con beneficios únicos para la salud.

Las Termas de Río Hondo son uno de los destinos más elegidos por jubilados para descansar y disfrutar de sus aguas termales. Foto: Archivo

Con el paso del tiempo, las Termas de Río Hondo se consolidaron como uno de los destinos más elegidos por el turismo de jubilados. No se trata de un complejo cualquiera, sino del acuífero de aguas termales más importante del país, declarado como tal por la Cámara de Diputados.

Al estar asentada sobre napas de aguas termominerales, la ciudad se convirtió en la capital nacional del turismo termal. Sus beneficios para la salud hacen que sea un lugar muy elegido por personas de la tercera edad y visitantes de todo el país.

Beneficios de las aguas termales Según explican en su página oficial, los baños de inmersión en aguas termales tienen efectos directos sobre la piel y el organismo. Sus componentes minerales atraviesan la barrera cutánea en pequeñas cantidades, permitiendo que la piel absorba selectivamente sustancias activas que actúan como un filtro natural. Inclusive, estas aguas están indicadas a aliviar diversas afecciones: