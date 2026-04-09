Ideal para jubilados: el destino perfecto para descansar con aguas termales
Las Termas de Río Hondo, capital nacional del turismo termal, atraen a jubilados por sus aguas con beneficios únicos para la salud.
Con el paso del tiempo, las Termas de Río Hondo se consolidaron como uno de los destinos más elegidos por el turismo de jubilados. No se trata de un complejo cualquiera, sino del acuífero de aguas termales más importante del país, declarado como tal por la Cámara de Diputados.
Al estar asentada sobre napas de aguas termominerales, la ciudad se convirtió en la capital nacional del turismo termal. Sus beneficios para la salud hacen que sea un lugar muy elegido por personas de la tercera edad y visitantes de todo el país.
Beneficios de las aguas termales
Según explican en su página oficial, los baños de inmersión en aguas termales tienen efectos directos sobre la piel y el organismo. Sus componentes minerales atraviesan la barrera cutánea en pequeñas cantidades, permitiendo que la piel absorba selectivamente sustancias activas que actúan como un filtro natural. Inclusive, estas aguas están indicadas a aliviar diversas afecciones:
Artrosis y artritis reumatoidea crónica
Gota y contracturas musculares por estrés
Neuralgias, ciática y atrofia muscular
Secuelas de parálisis o disminución de la actividad muscular
Problemas dermatológicos como psoriasis, eccemas con prurito y afecciones descamativas
Trastornos emocionales que se manifiestan en el cuerpo a través de tensiones y dolores
Dónde se originan las aguas de las Termas de Río Hondo
Las aguas termales de Río Hondo tienen su origen en las lluvias abundantes que caen sobre la sierra del Aconquija, en Tucumán. Esa agua se filtra en el suelo y viaja bajo tierra hasta llegar a Santiago del Estero, donde se encuentra con formaciones geológicas que la presionan y la calientan gracias al calor interno de la tierra. El resultado es un sistema natural que hace brotar aguas termominerales en superficie, convirtiendo a la ciudad en la capital nacional del turismo termal.