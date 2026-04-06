Historia real: el crimen que sacude a Netflix con giros impactantes y todos están viendo

El caso que sacudió al mundo del deporte y ahora llega a Netflix con un documental que revela detalles poco conocidos sobre su trágica muerte.

La historia de Moriah Wilson llegó a Netflix con un documental que reconstruye uno de los casos más impactantes del mundo del ciclismo, marcado por los celos, la violencia y una investigación que captó la atención internacional.

El caso se remonta a mayo de 2022, cuando la joven ciclista de élite viajó a Austin, Texas, para participar en una competencia. Días después de reencontrarse con el ciclista Colin Strickland, con quien había tenido una relación breve, Wilson fue encontrada sin vida en la casa donde se alojaba, con múltiples impactos de bala.

Por qué ver el nuevo documental de Netflix El documental se destaca por su enfoque humano, al centrarse en el vacío que dejó su muerte en familiares y amigos. Al mismo tiempo, muestra cómo herramientas como el rastreo digital y los datos de geolocalización fueron claves para reconstruir el crimen y encontrar al culpable.

La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson El documental que acaba de estrenar en Netflix. Archivo. Otro de los ejes es el vínculo entre Wilson, Strickland y Kaitlin Armstrong, pareja del ciclista, cuya participación resultó determinante para entender el caso. La investigación reveló detalles impactantes, incluida su huida con documentación falsa y cambios en su apariencia con cirugía plástica.

No te pierdas el tráiler del documental Embed - La Verdad Detras De La Tragedia De Moriah Wilson (2026) HD Trailer Oficial Español Latino (480p 30fps AV1-128kbit AAC) La directora Marina Zenovich logra abordar la historia sin caer en el sensacionalismo, con un enfoque que busca reconstruir los hechos y, al mismo tiempo, preservar la memoria de la víctima.