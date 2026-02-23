Hipertensión: esta es la cantidad de agua recomendada para cuidar la presión
Los expertos recomiendan a las personas con presión arterial alta matener una hidratación adecuada.
Las personas que sufren hipertensión deben saber que el consumo de agua es una herramienta muy importante para la salud cardiovascular. Una hidratación adecuada permite regular el volumen sanguíneo y facilita el funcionamiento del corazón. Cuidar la presión es clave.
Hipertensión y cuidados
Los expertos recomiendan un consumo de 1,5 a 2 litros diarios de agua para las personas que son hipertensas. El requerimiento de líquidos es personal y se ve afectado por factores físicos como edad, peso y nivel de actividad física. También por el clima y la temperatura ambiente y las condiciones médicas.
Te Podría Interesar
En el caso de pacientes con cuadros complejos de corazón o de riñón el exceso de agua puede ser perjudicial provocando edemas o sobrecargas. Es por eso que siempre es importante la supervisión médica.
El agua trabaja como un vehículo de limpieza para el organismo. La hidratación correcta permite que los riñones filtren y eliminen el exceso de sodio a través de la orina. Como el sodio es uno de los responsables del aumento de la presión arterial, favorecer la expulsión es clave para mantener los valores bajo control.
En tanto, la deshidratación reduce el volumen de sangre y obliga al corazón a bombear con más fuerza activando mecanismos hormonales que retienen sodio y elevando peligrosamente la tensión.
Consejos
En primer lugar, se recomienda hidratarse con agua evitando jugos industriales, gaseosas o bebidas azucaradas que aportan calorías vacías y aumentan el riesgo cardiovascular. El alcohol y el exceso de cafeína alteran los niveles de presión. Se aconseja tomar pequeñas cantidades a lo largo del día que grandes volúmenes de una sola vez.
En días de calor o durante la actividad física la reposición de líquidos debe ser inmediata para evitar mareos o debilidad. El cuerpo avisa cuando los niveles de líquido son críticos con la orina oscura, síntomas como boca seca y sed intensa o dolores de cabeza y fatiga.