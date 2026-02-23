Hipertensión: esta es la cantidad de agua recomendada para cuidar la presión

Las personas que sufren hipertensión deben saber que el consumo de agua es una herramienta muy importante para la salud cardiovascular. Una hidratación adecuada permite regular el volumen sanguíneo y facilita el funcionamiento del corazón. Cuidar la presión es clave.

Hipertensión y cuidados Los expertos recomiendan un consumo de 1,5 a 2 litros diarios de agua para las personas que son hipertensas. El requerimiento de líquidos es personal y se ve afectado por factores físicos como edad, peso y nivel de actividad física. También por el clima y la temperatura ambiente y las condiciones médicas.

En el caso de pacientes con cuadros complejos de corazón o de riñón el exceso de agua puede ser perjudicial provocando edemas o sobrecargas. Es por eso que siempre es importante la supervisión médica.

Jornadas de prevención en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Foto: Archivo Hay que cuidar la presión. Foto: Archivo El agua trabaja como un vehículo de limpieza para el organismo. La hidratación correcta permite que los riñones filtren y eliminen el exceso de sodio a través de la orina. Como el sodio es uno de los responsables del aumento de la presión arterial, favorecer la expulsión es clave para mantener los valores bajo control.

En tanto, la deshidratación reduce el volumen de sangre y obliga al corazón a bombear con más fuerza activando mecanismos hormonales que retienen sodio y elevando peligrosamente la tensión.