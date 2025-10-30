Hervir cáscaras de limón con canela: para qué sirve y qué beneficios tiene

Mejora el aroma de casa usando una combinación de canela y limón. Una solución casera que permite ahorrar dinero en productos químicos.

El vapor del limón y la canela eliminan los malos olores de casa. Foto: Shutterstock

Las combinaciones de ingredientes naturales pueden reemplazar a muchos productos que solemos comprar en tiendas. En esta ocasión, la mezcla de canela y cáscara de limón es la solución ideal para aromatizar el hogar de forma natural y sin gastar dinero.

Cómo combinar la canela y el limón La receta es muy simple: basta con calentar ambos ingredientes en una olla con agua. El vapor que se libera actúa como un desodorante ambiental que limpia el aire y deja una fragancia cítrica con un toque especiado. El limón aporta frescura, mientras que la canela brinda un perfume cálido y acogedor, perfecto para crear un clima relajante en casa.

canela limon Un truco económico y ecológico que reemplaza a los aromatizantes comerciales. Foto: Archivo Además de ofrecer un aroma fresco y duradero, esta preparación ayuda a eliminar los malos olores de la cocina o de ambientes cerrados. Puede conservarse en frascos abiertos o en atomizadores para renovar la fragancia en cualquier momento.

Otra opción es colocar el agua hervida con los ingredientes en pequeños recipientes y distribuirlos en diferentes rincones del hogar. Este sencillo método perfuma durante horas y aporta una sensación inmediata de limpieza.