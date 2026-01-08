HBO Max Argentina confirmó hora y día del estreno de "El Caballero de los Siete Reinos", la precuela de Game of Thrones

En HBO Max, El Caballero de los Siete Reinos contará la historia de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, dos viajeros que recorren Westeros un siglo antes de Game of Thrones, cuando los Targaryen aún gobernaban el Trono de Hierro.

HBO Max estrena El Caballero de los Siete Reinos en Argentina durante la madrugada del 19 de enero.

HBO Max ya puso fecha y horario para el estreno de "El Caballero de los Siete Reinos" en Argentina. La nueva serie expande el universo de "Game of Thrones" y llega en pocas semanas con una historia ambientada mucho antes de los hechos que marcaron a Westeros. Conocé cuándo se estrena.

Cuándo se estrena El Caballero de los Siete Reinos en Argentina Tras un inicio de 2026 cargado de estrenos fuertes, HBO Max vuelve a apostar por una de las franquicias más influyentes de la televisión moderna. La plataforma confirmó que El Caballero de los Siete Reinos se estrenará el domingo 19 de enero de 2026 a las 00:00 horas en Argentina.

Si bien el lanzamiento internacional está previsto para el 18 de enero, la diferencia horaria hace que en el país esté disponible apenas comience el día siguiente, desde la medianoche.

Mirá el trailer de la nueva serie de HBO Max Embed - Este es el trailer de "El Caballero de los Siete Reinos" De qué trata la nueva serie de HBO Max La historia se sitúa aproximadamente un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones y alrededor de cien años después de La casa del dragón. En ese período, la casa Targaryen aún gobierna los Siete Reinos y el recuerdo de los dragones sigue muy presente en la memoria colectiva.

1403597 La nueva precuela de Game of Thrones llega a HBO Max con una historia más íntima y aventurera en Westeros. HBO MAX La trama acompaña a Ser Duncan el Alto, interpretado por Peter Claffey, y a su joven escudero Egg, encarnado por Dexter Sol Ansell. Juntos recorren los caminos de Westeros enfrentando desafíos, peligros y decisiones que, aunque parecen pequeñas, terminarán influyendo en el destino del reino. Según la descripción oficial de HBO Max, se trata de una historia más cercana y aventurera, con menos intrigas palaciegas y más énfasis en el viaje, el honor y los vínculos personales.