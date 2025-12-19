Estrenos imperdibles en streaming: las mejores películas y series que no te podés perder el finde

Las plataformas de streaming traen estrenos que van del cine de autor al humor absurdo, pasando por historias reales, thrillers de alta sociedad y regresos muy esperados. Hay nuevas películas que ya suenan en las listas de lo mejor del año y series que prometen maratón inmediato. Si no sabés qué ver, acá te dejamos una selección con opciones para todos los gustos.

La que muchos consideran una de las mejores películas del año ya llegó a HBO Max . Hablamos de Una batalla tras otra, la nueva película del director Paul Thomas Anderson, conocido por títulos como Petróleo sangriento, El hilo fantasma y Licorice Pizza, por mencionar algunas.

El director reinventa libremente la novela Vineland de Thomas Pynchon para contar la historia de Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, y su grupo de revolucionarios conocidos como los French 75. Años más tarde, Bob vive aislado con su hija adolescente Willa, pero viejos enemigos reaparecen, lo que desencadena una persecución que mezcla violencia, ideología y relaciones familiares en un país atravesado por divisiones.

Por qué verla : La película se adentra en la violencia, la radicalización y la ideología como hilo conductor que atraviesa generaciones. Tiene suspenso, tiene humor, tiene ritmo, actuaciones brillantes y el pulso de Thomas Anderson para contar una historia que se siente más vigente que nunca.

La famosa saga de comedia, popularmente conocida como La pistola desnuda, volvió este año a la pantalla con una nueva entrega. En esta ocasión encontramos a Liam Neeson como el inepto pero carismático Frank Drebin Jr., quien deberá resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. A medida que investiga, la unidad policial que lidera corre riesgo de ser cerrada. Con la ayuda de una popular novelista, Frank se verá envuelto en una sucesión de situaciones absurdas y explosivas.

Por qué verla: la película se llevó una gran cantidad de críticas positivas, especialmente porque encuentra la forma de volver a ese humor tan característico de la saga original. Ideal para los fanáticos de las comedias físicas, absurdas y con exceso de gags.

Miss Carbón | Netflix

Miss Carbón.jpeg Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, protagoniza la película. Netflix

Tras su paso por los cines, Netflix estrenó Miss Carbón, la nueva película de la directora argentina Agustina Macri inspirada en hechos reales. La cinta narra la lucha de Carlita Rodríguez, una mujer trans que se convierte en la primera minera de carbón en Río Turbio, desafiando al sistema y los prejuicios que prohibían la entrada de mujeres a las minas en esa región de Argentina.

Por qué verla: No solo porque se basa en una historia real de resiliencia y valentía, sino que también cuenta con una gran actuación de Lux Pascal, quien se mete de lleno en un personaje complejo a la vez que inspirador.

Las esposas cazadoras | Netflix

image Las esposas cazadoras cuenta con 8 episodios. Netflix

Para los que prefieren una serie, Netflix acaba de sumar a su catálogo la serie Las esposas cazadoras, basada en la novela homónima de May Cobb. El drama de 8 episodios serie sigue a Sophie, una madre y esposa que se muda con su familia a Maple Brook, Texas, donde se ve arrastrada por la glamorosa y peligrosa vida de un grupo de mujeres de la alta sociedad conocidas como las Hunting Wives. Cuando encuentran una adolescente muerta en el bosque, Sophie se ve arrastrada a un entramado de secretos, obsesiones y mentiras que desatan relaciones intensas entre miembros de la comunidad.

Por qué verla: la serie cuenta con un reparto sólido encabezado por Brittany Snow y Malin Akerman. Ideal si te gustan las series que combinan misterio, un poco de suspenso y un poco de drama novelesco de por medio.

Fallout (Temporada 2) | Prime Video

fallout temporada 2 La nueva temporada estrena un episodios por semana. Amazon Prime Video

Tras una exitosa primera temporada, Prime Video lanzó la segunda entrega de Fallout, la serie basada en el exitoso videojuego del mismo nombre. La historia se ambienta en un futuro devastado por una guerra nuclear entre Estados Unidos y China, donde un grupo de sobrevivientes deberá hacer frente a los peligros para tratar de sacar a la luz la verdad sobre lo que sucedió.

La segunda temporada retoma justo después del impactante final de la primera, con Lucy y The Ghoul viajando por el yermo rumbo a la ciudad de New Vegas. En el camino enfrentan peligros, mutantes y alianzas inesperadas mientras buscan a seres queridos, exploran nuevas amenazas y profundizan más en los secretos de este mundo devastado.

Por qué verla: si te gustó la primera temporada, la segunda no te va a decepcionar. Sigue manteniendo esa estética retrofuturista, combinada con acción, humor ácido y violencia desenfrenada.