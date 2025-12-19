Netflix sumó una miniserie de 6 capítulos protagonizada por un actor de El Señor de los Anillos

Netflix tiene una miniserie que combina drama y suspenso, ideal para maratonear en pocos días y descubrir una historia distópica ambientada en la Luna.

Netflix continúa ampliando su catálogo de ciencia ficción y en los últimos días sumó una miniserie de seis capítulos protagonizada por Dominic Monaghan, uno de los actores más recordados de El Señor de los Anillos. Se trata de Moonhaven, una producción estrenada en 2022 que combina drama, distopía y suspenso, y que vuelve a captar la atención del público en streaming.

La serie se desarrolla en un futuro cercano, cuando la humanidad enfrenta una crisis global y deposita sus esperanzas en un experimento instalado fuera de la Tierra. En ese contexto, la historia sigue a Bella Sway, una piloto terrestre que llega a Moonhaven, una comunidad utópica construida en la Luna con el objetivo de encontrar soluciones para salvar al planeta.

De qué trata Moonhaven: disponible en Netflix Según la sinopsis oficial, Bella es acusada de un crimen y enviada a esta colonia lunar, presentada como un verdadero jardín del Edén tecnológico. Sin embargo, su mirada escéptica pronto la lleva a descubrir que detrás de esa aparente perfección se esconde una peligrosa conspiración. La trama gira en torno al intento de controlar una inteligencia artificial clave para el funcionamiento de Moonhaven y, en consecuencia, para el futuro de la humanidad.

image Dominic Monaghan protagoniza un nuevo estreno de Netflix. Foto: Archivo A medida que avanza la historia, la protagonista se une a un detective local para frenar a las fuerzas que buscan apoderarse de esa tecnología. La serie propone un relato que combina acción, dilemas éticos y reflexiones sobre el poder, el control y el costo de las soluciones extremas frente al colapso global.

El elenco está encabezado por Dominic Monaghan, conocido mundialmente por su papel de Merry en El Señor de los Anillos, junto a Emma McDonald y Amara Karan. La creación corre por cuenta de Peter Ocko, con producción de AMC Studios y Ocko & Company y música de Ólafur Arnalds.