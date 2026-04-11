Fin de semana en Netflix: dos historias argentinas que no te podés perder

Dos películas argentinas en Netflix se destacan para el fin de semana: una comedia con toque emotivo y un thriller cargado de suspenso.

Netflix se convirtió en una de las plataformas más elegidas para ver cine argentino. En su catálogo conviven producciones locales de distintos géneros, muchas de ellas pensadas para un público amplio. Para un fin de semana tranquilo, hay dos opciones que se destacan por su popularidad: Granizo y La ira de Dios.

Granizo es una película argentina de 2022 dirigida por Marcos Carnevale. La historia sigue a Miguel Flores, un meteorólogo muy famoso que nunca falla en sus pronósticos. Todo cambia cuando no logra anticipar una fuerte tormenta y se convierte en el blanco de críticas. A partir de ese momento, decide alejarse de su vida en Buenos Aires y refugiarse en Córdoba, donde inicia un proceso personal.

El film mezcla comedia y drama. Tiene una duración de aproximadamente 118 minutos. El protagonista es Guillermo Francella, acompañado por Peto Menahem, Martín Seefeld, Laurita Fernández y Viviana Saccone.

Guillermo Francella en Granizo Guillermo Francella en Granizo, disponible en Netflix Netflix Por otro lado, La ira de Dios apuesta por el suspenso. También estrenada en 2022, fue dirigida por Sebastián Schindel. La trama sigue a Luciana, una joven que comienza a sospechar que un escritor para el que trabajaba está detrás de una serie de muertes extrañas en su familia. Para probarlo, busca la ayuda de un periodista.

La película tiene una duración de 98 minutos y mantiene un clima de tensión constante. El elenco principal está formado por Macarena Achaga, Juan Minujín y Diego Peretti. También está Mónica Antonópulos, Guillermo Arengo, Santiago Achaga y Ornella D'Elia, entre otros.