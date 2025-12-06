Explosión cítrica: receta de naranjas confitadas caseras irresistibles

Las naranjas confitadas son un clásico que nunca falla: brillantes, aromáticas y perfectas para usar en postres , panes , budines o simplemente para picar algo dulce . En esta receta vas a aprender a prepararlas de forma sencilla, logrando láminas tiernas, transparentes y llenas de sabor, ideales para lucirte en cualquier preparación.

1. Lavá bien las naranjas . Frotalas con un cepillito para retirar cualquier impureza.

El brillo intenso no es por aceite ni abrillantador: proviene del propio almíbar cristalizado.

2. Cortá en rodajas finas, de unos 4 a 5 mm, procurando que queden parejas.

3. Colocalas en una olla con agua fría, llevar a hervor y cocinar 2 minutos. Colá y repetí el proceso una vez más. Esto ayuda a suavizar el amargor.

4. En otra olla,mezclá el agua con el azúcar y el jugo de limón, calentando a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo.

5. Incorporá las rodajas de naranja en una sola capa, bajá el fuego al mínimo y cociná entre 45 y 60 minutos, sin revolver, hasta que estén brillantes y translúcidas.

6. Retirá con cuidado y apoyá sobre una rejilla hasta que se sequen y enfríen. Y si lo deseas podes bañarlas en chocolate.

La técnica de confitar frutas se remonta a la Edad Media, cuando se usaba para conservarlas durante meses.

Este método de confitado se usaba en la Edad Media para conservar frutas durante meses. Para que tus naranjas confitadas duren más, guardalas en un frasco hermético en la heladera por hasta 4 semanas, o bien congelalas separadas por capas si querés mantenerlas por más tiempo. ¡Probalas!.