Explosión cítrica: receta de naranjas confitadas caseras irresistibles
Un clásico irresistible: la combinación perfecta entre dulzor, brillo y aroma cítrico. La receta que transforma cualquier postre.
Las naranjas confitadas son un clásico que nunca falla: brillantes, aromáticas y perfectas para usar en postres, panes, budines o simplemente para picar algo dulce. En esta receta vas a aprender a prepararlas de forma sencilla, logrando láminas tiernas, transparentes y llenas de sabor, ideales para lucirte en cualquier preparación.
Rinde: 25 a 30 rodajas de naranja confitada.
Ingredientes para unas naranjas perfectas
-
3 naranjas grandes.
500 g de azúcar.
500 ml de agua.
1 cucharada de jugo de limón.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá bien las naranjas. Frotalas con un cepillito para retirar cualquier impureza.
2. Cortá en rodajas finas, de unos 4 a 5 mm, procurando que queden parejas.
3. Colocalas en una olla con agua fría, llevar a hervor y cocinar 2 minutos. Colá y repetí el proceso una vez más. Esto ayuda a suavizar el amargor.
4. En otra olla,mezclá el agua con el azúcar y el jugo de limón, calentando a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo.
5. Incorporá las rodajas de naranja en una sola capa, bajá el fuego al mínimo y cociná entre 45 y 60 minutos, sin revolver, hasta que estén brillantes y translúcidas.
6. Retirá con cuidado y apoyá sobre una rejilla hasta que se sequen y enfríen. Y si lo deseas podes bañarlas en chocolate.
Este método de confitado se usaba en la Edad Media para conservar frutas durante meses. Para que tus naranjas confitadas duren más, guardalas en un frasco hermético en la heladera por hasta 4 semanas, o bien congelalas separadas por capas si querés mantenerlas por más tiempo. ¡Probalas!.