Esto es lo que debes comer para no perder fuerza en las piernas con los años

Si tus piernas se cansan más que antes, estos alimentos merecen atención. Lo que debes comer para conservar músculo y energía con el paso de los años.

El alimento perfecto para que tonifiques tus piernas Foto: Archivo

Con el paso de los años, el cuerpo pierde masa muscular de forma natural, un proceso conocido como sarcopenia. Esta situación afecta el equilibrio, la movilidad y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Sin embargo, una alimentación adecuada ayuda a conservar los músculos de las piernas.

Los nutrientes que ayudan a conservar la fuerza en las piernas La proteína ocupa un lugar importante en este proceso. Los músculos necesitan aminoácidos para mantenerse y repararse. Por esa razón, alimentos como huevos, pescado, pollo, carne magra, yogur griego, queso fresco y legumbres forman parte de las recomendaciones de muchos especialistas en nutrición.

Con la alimentación adecuada verás mejoras en la apariencia de tus glúteos y piernas. Foto: Archivo Con la alimentación adecuada verás mejoras en la apariencia de tus glúteos y piernas. Foto: Archivo También resultan importantes los carbohidratos de buena calidad. Existe la idea de que deben evitarse, pero el cuerpo necesita energía para que los músculos funcionen de forma adecuada. La avena, el arroz integral, las papas, los boniatos y los cereales integrales aportan combustible para las actividades diarias.

El hierro merece una atención especial. Cuando los niveles son bajos, es frecuente sentir cansancio, debilidad y menor rendimiento físico. Entre las fuentes más conocidas se encuentran las carnes rojas magras, las lentejas, los garbanzos, las espinacas y los mariscos.

Los alimentos que ayudan a los suplementos de hierro (Shutterstock). Los alimentos que ayudan a los suplementos de hierro (Shutterstock). Las frutas y verduras también desempeñan un papel importante. Aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que participan en numerosos procesos del organismo. Los cítricos, por ejemplo, favorecen la absorción del hierro cuando se consumen junto con alimentos ricos en este mineral.