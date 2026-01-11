Este licuado de frutilla y ananá será tu aliado para el verano argentino

Refrescante, frutal y bien natural, el licuado de frutilla y ananá es una receta ideal para el verano argentino. Se prepara en minutos, hidrata y aporta sabor sin complicaciones. Perfecto para desayunos livianos, meriendas o como bebida fresca entre comidas, es una receta simple que se adapta al ritmo del calor y se disfruta bien frío.

Receta de licuado frutal ideal para el verano argentino

1- Para esta receta de verano , lavá bien las frutillas , sacales el cabito y cortalas en mitades.

2- Pelá el ananá, retirale el centro y cortalo en cubos chicos para facilitar el licuado.

3- Colocá las frutillas, el ananá, el agua fría o leche y el hielo en la licuadora.

4- Licuá hasta lograr una textura lisa y pareja; si hace falta, ajustá líquido o dulzor.

5- Serví de inmediato bien frío.

Receta de verano licuado de frutilla y ananá bien frío

De la cocina a la mesa

Este licuado de frutilla y ananá es una receta perfecta para el verano porque hidrata, refresca y aporta energía natural. Se puede adaptar con yogur, semillas o más hielo según gustos. Ideal para grandes y chicos, funciona como bebida, colación o complemento de comidas livianas. Una delicia simple, rendidora y muy presente en los días de calor, pensada para disfrutar frutas de estación sin vueltas. ¡A disfrutar!