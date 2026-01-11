Verano keto: esta provoleta fría con hierbas y tomates se ganará tu corazón
Una receta keto pensada para el verano: provoleta fría, fresca, sin harinas y llena de sabor argentino. ¡Preparala y ganate el corazón de todos!
Cuando el calor aprieta, una receta simple y sabrosa puede salvar cualquier comida. Esta provoleta fría es ideal para el verano, combina queso, frescura y es sin harinas, apta keto. Se prepara con anticipación, se sirve bien fría y funciona tanto como entrada, plato liviano o para compartir sin culpa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Queso provolone: 400 gramos
Tomates cherry: 200 gramos
Aceite de oliva: 4 cucharadas
Ajo: 1 diente
Orégano seco: 1 cucharadita
Ají molido: a gusto
Sal: a gusto
Pimienta: a gusto
Hojas de albahaca fresca: a gusto
Paso a paso para crear una provoleta fría keto deliciosa
1- Dorás el queso provolone a la plancha o parrilla hasta que esté bien fundido. Esta receta arranca potente y es ideal para el verano si la dejás enfriar bien.
2- Retirás el queso provolone, lo colocás en una fuente y lo dejás enfriar a temperatura ambiente antes de llevarlo a la heladera.
3- Cortás los tomates cherry, picás el ajo y los mezclás con aceite de oliva, orégano, ají molido, sal y pimienta.
4- Cubrís la provoleta fría con los tomates cherry condimentados y sumás albahaca fresca. Dejá reposar en heladera mínimo una hora para que esta receta esté perfecta para consumir en verano.
De la cocina a la mesa
Esta receta keto demuestra que en verano se puede comer rico, simple y sin harinas. La provoleta fría es práctica, rendidora y adaptable: podés sumarle aceitunas, rúcula o cambiar hierbas según lo que tengas. Ideal para mesas informales, almuerzos livianos o cenas sin prender el horno. Servila bien fría, acompañada de una ensalada verde o sola, y disfrutá de una receta bien argentina, actual y pensada para el verano, donde menos es más y el sabor manda. ¡A disfrutar!