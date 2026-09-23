Este es el árbol que puede dar flores 120 días al año

A diferencia de aquellas especies que ofrecen una floración fugaz de apenas un par de semanas, existe una planta capaz de transformar el paisaje exterior durante cuatro meses seguidos: la Lagerstroemia indica, popularmente conocida como mirto chino, árbol de Júpiter o flor de crepé.

Esta planta se destaca por producir densos racimos de flores, muy vistosas y con pétalos de textura similar al papel crepé, que se adueñan del jardín desde el inicio del verano hasta bien entrado el otoño.

Una de las grandes ventajas de esta especie es su versatilidad . Dependiendo de cómo se busque modelar el espacio, puede desarrollarse tanto en forma de arbusto espeso como de árbol de porte medio, alcanzando alturas y diámetros de copa de entre 4 y 8 metros.

Esta amplitud no solo regala un impacto visual de tonos rosados u otras variedades de color, sino que además brinda una excelente sombra en las zonas más amplias del terreno.

Al tratarse de una especie de hoja caduca, interrumpe su actividad durante el invierno para entrar en reposo, lo que le permite recargar energías para la siguiente temporada.

El árbol que llena de color el jardín.

El mirto chino se ha consolidado como una de las opciones más buscadas tanto por paisajistas como por aficionados a la jardinería. Sus puntos fuertes radican en que tolera climas cálidos y soporta bajas temperaturas de hasta -5 °C (aunque es aconsejable proteger sus brotes más jóvenes de las heladas severas).

Además, es una planta rústica que no requiere atención constante para mantenerse saludable y funciona a la perfección como ejemplar único para destacar en el césped, en alineaciones o como barrera vegetal.

Guía rápida para potenciar su crecimiento

Para garantizar que el árbol alcance su máxima floración durante los 120 días estimados, conviene tener en cuenta ciertos requerimientos básicos: