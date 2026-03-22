Estas tarteletas capresse se convertirán en tu receta favorita
Esta receta de tarteletas capresse es ideal para preparar una opción casera, fresca y muy sabrosa. Inspiradas en la clásica combinación de tomate, mozzarella y albahaca, estas delicias son perfectas como entrada o para una picada. Es una opción simple, vistosa y lista en pocos pasos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 10 tarteletas)
- tapas de tarta o masa para tarta — 300 gramos
- tomate — 300 gramos
- mozzarella — 250 gramos
- hojas de albahaca fresca — 20 gramos
- aceite de oliva — 30 gramos
- sal — 5 gramos
- pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear tarteletas capresse deliciosas
1- Precalentar el horno a 180 °C.
2- Cortar la masa en círculos y colocarlos en moldes individuales para tarteletas.
3- Pinchar la base con un tenedor para evitar que se infle.
4- Cortar el tomate en rodajas finas.
5- Cortar la mozzarella en cubos o fetas.
6- Rellenar cada tarteleta con mozzarella y tomate.
7- Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
8- Llevar al horno durante 15 a 20 minutos hasta que la masa esté dorada.
9- Retirar y agregar las hojas de albahaca fresca.
10- Servir las tarteletas capresse tibias o a temperatura ambiente.
De la cocina a la mesa
Las tarteletas capresse son una opción simple y elegante que combina sabores clásicos en una presentación práctica. Esta receta toma la base de la ensalada caprese y la transforma en una preparación ideal para compartir. El tomate, la mozzarella y la albahaca se potencian con el calor del horno, logrando una mezcla irresistible. Son perfectas como entrada, para una picada o incluso como plato principal liviano. ¡A disfrutar!