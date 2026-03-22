Estas tarteletas capresse se convertirán en tu receta favorita

Receta de tarteletas capresse, una opción casera con tomate, mozzarella y albahaca, ideal como entrada o para una picada fácil y sabrosa.

Candela Spann

Tarteletas capresse caseras fáciles

Tarteletas capresse caseras fáciles

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de tarteletas capresse es ideal para preparar una opción casera, fresca y muy sabrosa. Inspiradas en la clásica combinación de tomate, mozzarella y albahaca, estas delicias son perfectas como entrada o para una picada. Es una opción simple, vistosa y lista en pocos pasos. ¡Manos a la obra!

Receta de tarteletas capresse
Receta de tarteletas capresse

Receta de tarteletas capresse

Ingredientes (rinde 10 tarteletas)

  • tapas de tarta o masa para tarta — 300 gramos
  • tomate — 300 gramos
  • mozzarella — 250 gramos
  • hojas de albahaca fresca — 20 gramos
  • aceite de oliva — 30 gramos
  • sal — 5 gramos
  • pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear tarteletas capresse deliciosas

1- Precalentar el horno a 180 °C.

2- Cortar la masa en círculos y colocarlos en moldes individuales para tarteletas.

3- Pinchar la base con un tenedor para evitar que se infle.

4- Cortar el tomate en rodajas finas.

5- Cortar la mozzarella en cubos o fetas.

6- Rellenar cada tarteleta con mozzarella y tomate.

7- Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.

8- Llevar al horno durante 15 a 20 minutos hasta que la masa esté dorada.

9- Retirar y agregar las hojas de albahaca fresca.

10- Servir las tarteletas capresse tibias o a temperatura ambiente.

Cómo hacer tarteletas capresse
C&oacute;mo hacer tarteletas capresse

Cómo hacer tarteletas capresse

De la cocina a la mesa

Las tarteletas capresse son una opción simple y elegante que combina sabores clásicos en una presentación práctica. Esta receta toma la base de la ensalada caprese y la transforma en una preparación ideal para compartir. El tomate, la mozzarella y la albahaca se potencian con el calor del horno, logrando una mezcla irresistible. Son perfectas como entrada, para una picada o incluso como plato principal liviano. ¡A disfrutar!

