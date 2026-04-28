Estas son las plantas para la entrada que atraen oportunidades
El Feng Shui recomienda ciertas plantas para la entrada del hogar que pueden ser clave para atraer oportunidades y bloquear las energías negativas.
En el milenario arte del Feng Shui, la entrada de una vivienda no es solo un acceso físico sino que es considerada como la "boca del hogar". Por allí circula el Chi y las oportunidades de abundancia, salud y éxito.
Sin embargo, la energía necesita ser recibida de manera adecuada. Las plantas bien ubicada puede ser el imán perfecto para abrir caminos, mientras que una descuidada puede convertirse en un muro invisible que bloquea tus proyectos.
Las plantas aliadas de la prosperidad
Los que buscan renovar la energía del hogar con plantas deben tener en cuenta que hay especies que son muy útiles para cumplir este objetivo.
Árbol de Jade (Crassula ovata): conocida como la "planta del dinero". Sus hojas carnosas simbolizan la riqueza estable y el crecimiento constante. Requiere buena luz para activar la abundancia.
Laurel: más que un condimento, es un símbolo de triunfo y éxito. Colocarlo en la entrada protege el hogar energéticamente y atrae el impulso necesario para iniciar nuevos proyectos.
Espatifilo (Spathiphyllum): conocida como "Cuna de Moisés", es la reina de las entradas interiores. Tiene la capacidad de limpiar energías densas y atraer una profunda armonía familiar.
Pachira aquática: El famoso "árbol del dinero" es ideal para quienes buscan oportunidades laborales. Su tronco entrelazado representa el equilibrio y el crecimiento sólido tanto en hogares como en oficinas.
Aloe Vera: es excelente para absorber vibraciones negativas y actuar como un escudo protector justo antes de cruzar el umbral.
Sin embargo, no alcanza con comprar una planta, el entorno y su estado son importantes. Los expertos en jardinería señalan que hay factores que pueden terminar cortando el flujo de oportunidades:
Plantas secas o enfermas que emiten energía de estancamiento y carencia.
Macetas rotas o deterioradas que reflejan una falta de cuidado por la estructura de la vida propia.
Entradas oscuras y desordenadas. Si la energía no puede "caminar" libremente, la oportunidad se pasará de largo.
Plantas artificiales polvorientas. La energía muerta atrae resultados estáticos.
Para que las plantas cumplan su función, se puede realizar un ritual sencillo pero potente cada semana. Limpiar el polvo de las hojas con un paño húmedo. Al hacerlo, visualizar que se eliminan obstáculos. Depejar zapatos, abrigos o cajas de la entrada y dejar que el aire circule.
Por último, al regar las plantas agradecer mentalmente por las oportunidades que ya están en camino.