Estas son las plantas para la entrada que atraen oportunidades

El Feng Shui recomienda ciertas plantas para la entrada del hogar que pueden ser clave para atraer oportunidades y bloquear las energías negativas.

En el milenario arte del Feng Shui, la entrada de una vivienda no es solo un acceso físico sino que es considerada como la "boca del hogar". Por allí circula el Chi y las oportunidades de abundancia, salud y éxito.

Sin embargo, la energía necesita ser recibida de manera adecuada. Las plantas bien ubicada puede ser el imán perfecto para abrir caminos, mientras que una descuidada puede convertirse en un muro invisible que bloquea tus proyectos.

Las plantas aliadas de la prosperidad Los que buscan renovar la energía del hogar con plantas deben tener en cuenta que hay especies que son muy útiles para cumplir este objetivo.

arbol de jade Árbol de jade, una de las plantas que atrae abundancia.

Árbol de Jade (Crassula ovata): conocida como la "planta del dinero". Sus hojas carnosas simbolizan la riqueza estable y el crecimiento constante. Requiere buena luz para activar la abundancia.

Laurel: más que un condimento, es un símbolo de triunfo y éxito. Colocarlo en la entrada protege el hogar energéticamente y atrae el impulso necesario para iniciar nuevos proyectos.

Espatifilo (Spathiphyllum) : conocida como "Cuna de Moisés", es la reina de las entradas interiores. Tiene la capacidad de limpiar energías densas y atraer una profunda armonía familiar.

Pachira aquática: El famoso "árbol del dinero" es ideal para quienes buscan oportunidades laborales. Su tronco entrelazado representa el equilibrio y el crecimiento sólido tanto en hogares como en oficinas.

Aloe Vera: es excelente para absorber vibraciones negativas y actuar como un escudo protector justo antes de cruzar el umbral. Sin embargo, no alcanza con comprar una planta, el entorno y su estado son importantes. Los expertos en jardinería señalan que hay factores que pueden terminar cortando el flujo de oportunidades: