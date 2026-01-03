Esta es una receta fresca e ideal para el verano: ensalada caprese ¡en solo 6 pasos!
Clásica, fresca y sin vueltas: esta receta de ensalada caprese es una de las grandes aliadas del verano para comer rico y liviano.
Fresca, simple y llena de sabor, esta receta de ensalada caprese es un clásico infalible del verano. Ideal para días de calor, se arma en minutos y combina ingredientes nobles que no fallan nunca en la mesa. Prepararla es super fácil y verás que no conlleva mayores complicaciones ¡manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Tomates redondos maduros – 4 unidades
Queso mozzarella fresco – 250 g
Hojas de albahaca fresca – 1 puñado
Aceite de oliva – 3 cucharadas
Sal – a gusto
Pimienta negra – a gusto
Paso a paso para crear una ensalada caprese deliciosa
1- Para esta receta de verano, lavá bien los tomates y cortalos en rodajas parejas, sin quitarles el jugo.
2- Cortá el queso mozzarella en rodajas del mismo grosor que el tomate, así queda equilibrado en cada bocado.
3- Lavá y secá con cuidado la albahaca fresca, procurando que no se oxide ni se marchite.
4- Armá la ensalada intercalando tomate, queso mozzarella y hojas de albahaca en una fuente amplia.
5- Condimentá con aceite de oliva, sal y pimienta.
6- Servila en el momento o llevala unos minutos a la heladera para disfrutarla bien fresca.
De la cocina a la mesa
Esta receta de verano demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un plato memorable. El equilibrio entre tomate, queso mozzarella y albahaca convierte a la ensalada caprese en una opción fresca, liviana y elegante. Ideal como entrada o acompañamiento, se adapta a cualquier mesa y ocasión. Servila fría, con buen aceite de oliva, y dejá que los sabores hablen por sí solos en este clásico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!