Esta es una receta fresca e ideal para el verano: ensalada caprese ¡en solo 6 pasos!

Clásica, fresca y sin vueltas: esta receta de ensalada caprese es una de las grandes aliadas del verano para comer rico y liviano.

Candela Spann

Ensalada caprese, la aliada del verano
Imagen creada con IA

Fresca, simple y llena de sabor, esta receta de ensalada caprese es un clásico infalible del verano. Ideal para días de calor, se arma en minutos y combina ingredientes nobles que no fallan nunca en la mesa. Prepararla es super fácil y verás que no conlleva mayores complicaciones ¡manos a la obra!

La ensalada caprese es una receta italiana muy popular durante el verano por su frescura.
Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Tomates redondos maduros – 4 unidades

  • Queso mozzarella fresco – 250 g

  • Hojas de albahaca fresca – 1 puñado

  • Aceite de oliva – 3 cucharadas

  • Sal – a gusto

  • Pimienta negra – a gusto

Paso a paso para crear una ensalada caprese deliciosa

1- Para esta receta de verano, lavá bien los tomates y cortalos en rodajas parejas, sin quitarles el jugo.

2- Cortá el queso mozzarella en rodajas del mismo grosor que el tomate, así queda equilibrado en cada bocado.

3- Lavá y secá con cuidado la albahaca fresca, procurando que no se oxide ni se marchite.

4- Armá la ensalada intercalando tomate, queso mozzarella y hojas de albahaca en una fuente amplia.

5- Condimentá con aceite de oliva, sal y pimienta.

6- Servila en el momento o llevala unos minutos a la heladera para disfrutarla bien fresca.

En verano, esta receta se consume bien fría para resaltar el sabor del tomate y la mozzarella.
De la cocina a la mesa

Esta receta de verano demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un plato memorable. El equilibrio entre tomate, queso mozzarella y albahaca convierte a la ensalada caprese en una opción fresca, liviana y elegante. Ideal como entrada o acompañamiento, se adapta a cualquier mesa y ocasión. Servila fría, con buen aceite de oliva, y dejá que los sabores hablen por sí solos en este clásico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!

