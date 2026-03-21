Esta es la receta perfecta de pan de hamburguesas con sésamo ¡unas delicias!
Receta de pan de hamburguesa con sésamo, bollos caseros suaves y esponjosos ideales para preparar hamburguesas con un toque de panadería.
Esta receta de pan de hamburguesa con sésamo es ideal para preparar bollos caseros, suaves y esponjosos. El pan se logra con una miga liviana y una corteza dorada cubierta con sésamo, perfecta para cualquier hamburguesa. Es delicia sencilla eleva cualquier comida casera con un toque especial. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 8 panes)
- harina de trigo — 500 gramos
- agua tibia — 250 gramos
- leche — 100 gramos
- levadura fresca — 25 gramos
- azúcar — 30 gramos
- sal — 10 gramos
- manteca — 50 gramos
- huevo — 1 unidad (60 gramos)
- semillas de sésamo — 30 gramos
Paso a paso para crear pan de hamburguesa con sésamo delicioso
1- Colocar la harina en un bowl y hacer un hueco en el centro.
2- Disolver la levadura en el agua tibia junto con el azúcar.
3- Incorporar la mezcla a la harina junto con la leche, el huevo y la sal.
4- Amasar hasta formar una masa suave para el pan.
5- Agregar la manteca blanda y continuar amasando hasta integrar.
6- Dejar descansar la masa durante 1 hora hasta que duplique su volumen.
7- Dividir la masa en bollos y dar forma redonda para los panes de hamburguesa.
8- Colocarlos en una placa, aplastarlos ligeramente y dejar leudar 30 minutos más.
9- Pintar con un poco de huevo y espolvorear las semillas de sésamo.
10- Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos hasta que estén dorados.
De la cocina a la mesa
El pan de hamburguesa con sésamo es el complemento perfecto para cualquier hamburguesa casera. Esta receta permite lograr bollos suaves, esponjosos y con una corteza dorada que aporta textura y sabor. Las semillas de sésamo le dan el toque clásico de panadería y un leve crocante en la superficie. Preparar este pan en casa no solo mejora el resultado final de las hamburguesas, sino que también permite controlar los ingredientes y lograr un producto más fresco. Recién horneados o levemente tostados, estos panes elevan cualquier comida y hacen la diferencia en cada bocado. ¡A disfrutar!