Esta es la receta perfecta de pan de hamburguesas con sésamo ¡unas delicias!

Esta receta de pan de hamburguesa con sésamo es ideal para preparar bollos caseros, suaves y esponjosos. El pan se logra con una miga liviana y una corteza dorada cubierta con sésamo , perfecta para cualquier hamburguesa . Es delicia sencilla eleva cualquier comida casera con un toque especial. ¡Manos a la obra!

1- Colocar la harina en un bowl y hacer un hueco en el centro.

2- Disolver la levadura en el agua tibia junto con el azúcar.

3- Incorporar la mezcla a la harina junto con la leche, el huevo y la sal.

4- Amasar hasta formar una masa suave para el pan.

5- Agregar la manteca blanda y continuar amasando hasta integrar.

6- Dejar descansar la masa durante 1 hora hasta que duplique su volumen.

7- Dividir la masa en bollos y dar forma redonda para los panes de hamburguesa.

8- Colocarlos en una placa, aplastarlos ligeramente y dejar leudar 30 minutos más.

9- Pintar con un poco de huevo y espolvorear las semillas de sésamo.

10- Hornear a 180 °C durante 15 a 20 minutos hasta que estén dorados.

Cómo hacer pan de hamburguesa casero Cómo hacer pan de hamburguesa casero Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El pan de hamburguesa con sésamo es el complemento perfecto para cualquier hamburguesa casera. Esta receta permite lograr bollos suaves, esponjosos y con una corteza dorada que aporta textura y sabor. Las semillas de sésamo le dan el toque clásico de panadería y un leve crocante en la superficie. Preparar este pan en casa no solo mejora el resultado final de las hamburguesas, sino que también permite controlar los ingredientes y lograr un producto más fresco. Recién horneados o levemente tostados, estos panes elevan cualquier comida y hacen la diferencia en cada bocado. ¡A disfrutar!