Esta es la receta definitiva de pastelitos de membrillo ¡una delicia nacional!

Esta receta de pastelitos de membrillo es un clásico de la cocina argentina, ideal para fechas patrias o para una merienda bien casera. Con masa hojaldrada y relleno de membrillo , estos pastelitos quedan crocantes por fuera y dulces por dentro. Es una delicia tradicional que nunca pasa de moda. ¡Manos a la obra!

2- Si está muy firme, calentarlo con un poco de agua para ablandarlo.

3- Colocar una tapa de masa y ubicar un cubo de membrillo en el centro.

4- Humedecer los bordes con agua y cubrir con otra tapa formando el pastelito.

5- Presionar los bordes y dar forma tradicional con las esquinas.

6- Repetir el proceso hasta terminar con todas las tapas.

7- Calentar el aceite en una olla o sartén profunda.

8- Freír los pastelitos de membrillo hasta que estén dorados y crocantes.

9- Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

10- Espolvorear con azúcar o pincelar con almíbar antes de servir.

Pastelitos de membrillo fritos fáciles Pastelitos de membrillo fritos fáciles Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los pastelitos de membrillo son una de las preparaciones más tradicionales de la repostería argentina. Esta receta combina una masa crocante con el dulzor intenso del membrillo, logrando un equilibrio perfecto. Son típicos en celebraciones patrias, pero también ideales para cualquier merienda especial. El secreto está en la fritura, que permite que la masa se abra en capas y quede bien aireada. Servidos tibios, con azúcar espolvoreada o un toque de almíbar, estos pastelitos son irresistibles. Prepararlos en casa es una forma de conectar con sabores clásicos y disfrutar de una receta simple y deliciosa. ¡A disfrutar!