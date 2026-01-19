Esta es la ensalada del verano, preparala con pocos ingredientes y en solo 5 pasos

Fresca, crocante y muy liviana, esta ensalada de apio, manzana verde, pepino y nuez es una receta ideal para el verano . Combina texturas, sabores naturales y un equilibrio perfecto entre acidez y frescura, perfecta para acompañar carnes, pescados o sencillamente como plato principal. Notarás que no tenés que ser un chef experto para poder prepararla ¡manos a la obra!

Cómo hacer ensalada crocante de verano con pepino y nuez

1- Lavá bien el apio y cortalo en rodajas finas.

2- Cortá la manzana verde en cubos chicos, dejando la piel, y rociá con un poco de limón para que no se oxide.

3- Pelá el pepino (opcional) y cortalo en medias lunas o cubos.

4- Picá groseramente las nueces y tostalas apenas en sartén si querés potenciar su sabor (también opcional).

5- En un bowl grande, mezclá todos los ingredientes. Condimentá con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclá suavemente.

Tips y variaciones

Podés sumar yogur natural o mostaza suave para un aderezo distinto.

Reemplazá las nueces por almendras o semillas.

Queda muy bien con hojas verdes como rúcula o espinaca baby.

Ensalada de verano con apio, manzana y pepino

De la cocina a la mesa

Esta ensalada fresca de apio, manzana verde, pepino y nuez es perfecta para comer durante el verano argentino, especialmente como guarnición de carnes grilladas o platos livianos. Servila bien fría, recién armada, para mantener el crocante del apio y la manzana. Notarás que se convertirá en la sensación. Además, prepararla es muy sencillo, y podés tenerla lista en pocos pasos. Ahora ¡a disfrutar!