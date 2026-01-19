Esta es la ensalada del verano, preparala con pocos ingredientes y en solo 5 pasos
Liviana y crocante, esta ensalada de apio, manzana verde, pepino y nuez es una receta fresca y perfecta para el verano.
Fresca, crocante y muy liviana, esta ensalada de apio, manzana verde, pepino y nuez es una receta ideal para el verano. Combina texturas, sabores naturales y un equilibrio perfecto entre acidez y frescura, perfecta para acompañar carnes, pescados o sencillamente como plato principal. Notarás que no tenés que ser un chef experto para poder prepararla ¡manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
-
Apio – 3 ramas
Manzana verde – 1 grande
Pepino – 1 mediano
Nueces – 50 gramos
Jugo de limón – 2 cucharadas
Aceite de oliva – 3 cucharadas
Sal – a gusto
Pimienta – a gusto
Paso a paso para una ensalada bien fresca
1- Lavá bien el apio y cortalo en rodajas finas.
2- Cortá la manzana verde en cubos chicos, dejando la piel, y rociá con un poco de limón para que no se oxide.
3- Pelá el pepino (opcional) y cortalo en medias lunas o cubos.
4- Picá groseramente las nueces y tostalas apenas en sartén si querés potenciar su sabor (también opcional).
5- En un bowl grande, mezclá todos los ingredientes. Condimentá con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Mezclá suavemente.
Tips y variaciones
-
Podés sumar yogur natural o mostaza suave para un aderezo distinto.
Reemplazá las nueces por almendras o semillas.
-
Queda muy bien con hojas verdes como rúcula o espinaca baby.
De la cocina a la mesa
Esta ensalada fresca de apio, manzana verde, pepino y nuez es perfecta para comer durante el verano argentino, especialmente como guarnición de carnes grilladas o platos livianos. Servila bien fría, recién armada, para mantener el crocante del apio y la manzana. Notarás que se convertirá en la sensación. Además, prepararla es muy sencillo, y podés tenerla lista en pocos pasos. Ahora ¡a disfrutar!