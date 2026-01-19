Postre perfecto de verano: manzanas al horno con vino y crema batida

Perfuman el hogar y ofrecen un sabor profundo: las manzanas al horno con vino y crema batida son una receta clásica que también funciona en verano , servida tibia o fría. Ideales para cerrar una comida sin apuro, combinan fruta, aroma especiado y una textura suave que siempre reconforta al paladar y al recuerdo familiar argentino. ¡Manos a la obra!

Manzanas al horno con vino receta fácil y elegante de verano

Canela en rama o polvo – a gusto

1- Lavá las manzanas , cortalas al medio y retirales el centro sin atravesarlas del todo.

2- Colocalas en una fuente para horno, agregá la manteca, el azúcar y la canela.

3- Bañalas con el vino y llevá al horno medio hasta que estén tiernas y caramelizadas.

4- Mientras tanto, batí la crema de leche con azúcar impalpable y vainilla hasta lograr picos suaves.

5- Retirá las manzanas, dejá entibiar o enfriar y serví esta receta ideal para el verano con abundante crema batida.

Tips y variaciones

Probá con vino blanco tardío o espumante.

Sumá nueces picadas o almendras fileteadas.

Quedan increíbles con helado de crema en días de calor.

Podés cortar las manzanas en láminas y combinarlas con helado, una delicia de verano Podés cortar las manzanas en láminas y combinarlas con helado, una delicia de verano Shutterstock

De la cocina a la mesa

Este postre combina fruta, vino y suavidad, y en verano se luce servido bien frío. Una receta simple, aromática y reconfortante, ideal tanto para una comida especial como para darse un gusto dulce sin complicaciones. Notarás que preparar esta exquisitez es super sencillo, más lo es deleitarte con quienes amás. ¡A disfrutar!