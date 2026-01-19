Postre perfecto de verano: manzanas al horno con vino y crema batida
Las manzanas al horno con vino y crema batida son una receta simple y elegante, ideales para disfrutar en verano.
Perfuman el hogar y ofrecen un sabor profundo: las manzanas al horno con vino y crema batida son una receta clásica que también funciona en verano, servida tibia o fría. Ideales para cerrar una comida sin apuro, combinan fruta, aroma especiado y una textura suave que siempre reconforta al paladar y al recuerdo familiar argentino. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
-
Manzanas rojas – 4 unidades
Vino tinto o blanco dulce – ½ taza
Azúcar – 3 cucharadas
Manteca – 30 g
Canela en rama o polvo – a gusto
Crema de leche – 200 ml
Azúcar impalpable – 1 cucharada
Esencia de vainilla – unas gotas
Paso a paso para lograr unas manzanas al vino deliciosas
1- Lavá las manzanas, cortalas al medio y retirales el centro sin atravesarlas del todo.
2- Colocalas en una fuente para horno, agregá la manteca, el azúcar y la canela.
3- Bañalas con el vino y llevá al horno medio hasta que estén tiernas y caramelizadas.
4- Mientras tanto, batí la crema de leche con azúcar impalpable y vainilla hasta lograr picos suaves.
5- Retirá las manzanas, dejá entibiar o enfriar y serví esta receta ideal para el verano con abundante crema batida.
Tips y variaciones
-
Probá con vino blanco tardío o espumante.
Sumá nueces picadas o almendras fileteadas.
Quedan increíbles con helado de crema en días de calor.
De la cocina a la mesa
Este postre combina fruta, vino y suavidad, y en verano se luce servido bien frío. Una receta simple, aromática y reconfortante, ideal tanto para una comida especial como para darse un gusto dulce sin complicaciones. Notarás que preparar esta exquisitez es super sencillo, más lo es deleitarte con quienes amás. ¡A disfrutar!