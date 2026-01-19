Limpieza: el truco definitivo para blanquear las almohadas y quitar las manchas de sudor en verano

Existe un truco de limpieza casero para terminar con las manchas amarillas. Es sencillo y económico.

En verano con las altas temperaturas se vuelve inevitable que las almohadas sufran las consecuencias del sudor nocturno. Las manchas amarillas representan una acumulación de bacterias, ácaros y humedad que afectan el sistema respiratorio y la piel. Por eso es importante la limpieza.

Limpieza de almohadas Para terminar con este problema existe un truco de limpieza que combina ingredientes económicos muy potentes para poder devolverle la blancura original sin dañar las fibras.

Para este trabajo se usa una técnica de remojo que garantiza que los agentes limpiadores lleguen bien a la almohada. Para eso se necesitará: 1 taza de jabón para ropa, 1 taza de lavandina solo si la almohada es blanca; si tiene color o es de látex, usar media taza de bicarbonato de sodio y agua muy caliente.

Luego se llena un recipiente grande o en la bañera con agua caliente y se disuelven todos los ingredientes antes de introducirlos. Sumergir la almohada y presionar para que absorba la mezcla. Dejarla en reposo al menos durante una hora.

almohada Quedará como nueva con esta limpieza. El paso siguiente es introducirla en la lavadora con un ciclo delicado. Se pueden colocar dos pelotas de tenis dentro de una media en el tambor para que no se apelmace el relleno.