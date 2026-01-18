El truco del "frasco abierto": cómo eliminar el olor a humedad de la heladera este verano

Existe un truco de limpieza ideal para evitar el olor a humedad en verano. Es muy económico y efectivo.

El verano y las altas temperaturas hacen que la heladera sea uno de los electrodomésticos más exigidos del hogar. El calor externo y la apertura constante generan una condensación que deriva en el desagradable olor a humedad. Si bien la limpieza es vital, hay un truco casero para evitar esto.

El truco del verano La solución a este problema no requiere productos químicos sino un pequeño recipiente y bicarbonato de sodio o café usado. Este truco funciona bajo el principio de absorción.

heladera.jpg Verano sin olor a humedad en la heladera. En primer lugar, se recomienda realizar una limpieza rápida pasando un paño con agua y vinagre blanco por las superficies donde se vean gotas de condensación. Luego colocar un frasco de vidrio pequeño sin tapa con cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio que logrará neutralizar los ácidos que generan el mal olor.

La otra opción es usar posos de café que estén bien secos en caso de preferir un aroma sutil. El frasco debe colocarse en el fondo de la estantería media donde la circulación de aire es constante.

Por otra parte, si el olor es persistente, hay dos elementos adicionales que pueden marcar la diferencia. Se coloca una hoja de diario en el fondo de los cajones de fruta para absorber el exceso de líquido de la humedad ambiental o un pequeño trozo de carbón vegetal envuelto en una servilleta.