Tu postre aliado del verano: deliciosa compota de manzana con canela

Simple, aromática y reconfortante, la compota de manzana con canela es una receta clásica que también encuentra su lugar en el verano , servida fría como postre liviano o acompañamiento dulce sin recurrir a excesos . Preparar esta delicia es super sencillo y te permite darte un gusto sin culpa. ¡Manos a la obra!

Esta compota de manzana es perfecta para el verano

1- Pelá las manzanas , quitá el centro y cortalas en cubos medianos.

2- Colocá las manzanas en una olla junto con el agua, el limón y la canela en rama.

3- Cociná a fuego medio-bajo hasta que las manzanas estén bien tiernas y comiencen a desarmarse.

4- Si te gusta más dulce, agregá azúcar o miel y mezclá bien.

5- Retirá la canela en rama y pisá suavemente o procesá según la textura deseada.

6- Dejá enfriar y llevá a la heladera para disfrutar esta receta bien fresca en verano.

Tips y variaciones

Sumá jengibre fresco para un toque más aromático.

Probala con peras mezcladas con manzana.

Queda increíble como relleno de panqueques o con queso crema.

Podés combinar esta compota de manzana con otras frutas, perfecta opción para el verano

De la cocina a la mesa

Servida fría, la compota es ideal para el verano, como postre liviano, topping de yogur o acompañamiento de desayunos y meriendas. Una receta simple, natural y muy versátil. Servida fría es perfecta como colación entre comidas, para llevarla en cualquier recipiente hermético y disfrutarla en cualquier lugar.