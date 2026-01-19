Tu postre aliado del verano: deliciosa compota de manzana con canela
Clásica y liviana, esta compota de manzana con canela es una receta ideal para el verano, perfecta para comer fría y disfrutar con tus seres queridos.
Simple, aromática y reconfortante, la compota de manzana con canela es una receta clásica que también encuentra su lugar en el verano, servida fría como postre liviano o acompañamiento dulce sin recurrir a excesos. Preparar esta delicia es super sencillo y te permite darte un gusto sin culpa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
Manzanas rojas o verdes – 6 unidades
Canela en rama – 1 unidad
Canela en polvo – ½ cucharadita (opcional)
Agua – ½ taza
Jugo de limón – 1 cucharada
Azúcar, miel o endulzante – a gusto (opcional)
Paso a paso para preparar compota de manzana deliciosa
1- Pelá las manzanas, quitá el centro y cortalas en cubos medianos.
2- Colocá las manzanas en una olla junto con el agua, el limón y la canela en rama.
3- Cociná a fuego medio-bajo hasta que las manzanas estén bien tiernas y comiencen a desarmarse.
4- Si te gusta más dulce, agregá azúcar o miel y mezclá bien.
5- Retirá la canela en rama y pisá suavemente o procesá según la textura deseada.
6- Dejá enfriar y llevá a la heladera para disfrutar esta receta bien fresca en verano.
Tips y variaciones
Sumá jengibre fresco para un toque más aromático.
Probala con peras mezcladas con manzana.
Queda increíble como relleno de panqueques o con queso crema.
De la cocina a la mesa
Servida fría, la compota es ideal para el verano, como postre liviano, topping de yogur o acompañamiento de desayunos y meriendas. Una receta simple, natural y muy versátil. Servida fría es perfecta como colación entre comidas, para llevarla en cualquier recipiente hermético y disfrutarla en cualquier lugar.