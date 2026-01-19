El plato del verano: qué es el Gazpacho de Sandía, el aliado perfecto contra el calor

Esta receta es ideal para preparar en verano porque le devuelve la hidratación al cuerpo. Es antioxidante y aporta vitaminas A y C.

Con las altas temperaturas del verano la alimentación es importante porque es la primera línea de defensa contra el calor. Los nutricionistas coinciden en que la clave está no solo en comer ligero sino en elegir alimentos que aporten una hidratación extra.

En este panorama el Gazpacho de Sandía se posiciona como la receta estrella del 2026. Se combina la base clásica del gazpacho andaluz con la frescura de la fruta logrando un plato rico en antioxidantes, vitamina A y C y un gran contenido de agua que permite regular la temperatura corporal.

Al comer frutas y verduras crudas en verano se recuperan electrolitos. A través del sudor se pierden minerales que las hortalizas frescas ayudan a reponer. Además, el cuerpo gasta energía tratando de enfriarse y las comidas pesadas generan calor interno durante la digestión.

La versión rápida de esta receta de verano no requiere fuego y se puede conservar en la heladera hasta por tres días. Para cuatro personas se necesitará:

500g de sandía (sin semillas y sin cáscara).

500g de tomates maduros

1 pepino pequeño (pelado).

1/2 pimiento rojo.

1 diente de ajo (opcional, retirar el germen para que no repita).

2 cucharadas de vinagre de manzana.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Sal al gusto y unas hojas de menta o albahaca fresca. En primer lugar, se lavan los tomates y el pimiento y se trocean frutas y verduras en tamaño mediano. Luego colocar la sandía, los tomates, el pepino, el pimiento y el ajo en una licuadora. Triturar a máxima potencia hasta obtener una estructura homogénea.