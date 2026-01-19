La playa de Neuquén que conquista el verano: cómo llegar

Esta playa de Neuquén es considerada uno de los mejores lugares del mundo por quienes la visitan. Cómo llegar.

En pleno verano, Neuquén guarda una playa que impacta por su calma y su paisaje. El lago Meliquina ofrece arena amplia, agua limpia y montañas reflejadas como un cuadro vivo. El lugar es perfecto para el verano y disfrutar sin apuros, lejos del ruido y del turismo masivo.

La zona de la villa suele tener viento en ciertos momentos del día. Sin embargo, en la península ubicada a mitad del lago el escenario cambia. Allí el viento baja y el clima resulta más amable. Las playas de ese sector destacan por su tranquilidad. Ese rincón del lago se siente como un refugio natural.

Las actividades acompañan: kayak sobre el lago, mates en la orilla y caminatas cortas marcan el ritmo. Quesos y salames locales completan las tardes. Meliquina mantiene un perfil de barrio, con poco consumo y mucha naturaleza. Quienes llegan valoran ese equilibrio. Algunos visitantes eligen volver cada verano. Otros sueñan con tener una cabaña cerca del lago.