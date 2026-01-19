La playa de Neuquén que conquista el verano: cómo llegar
Esta playa de Neuquén es considerada uno de los mejores lugares del mundo por quienes la visitan. Cómo llegar.
En pleno verano, Neuquén guarda una playa que impacta por su calma y su paisaje. El lago Meliquina ofrece arena amplia, agua limpia y montañas reflejadas como un cuadro vivo. El lugar es perfecto para el verano y disfrutar sin apuros, lejos del ruido y del turismo masivo.
Un lugar único en Neuquén
Al pie del lago aparece un pueblo pequeño, con calles de ripio y movimiento bajo. Hay pocos comercios y algunos restaurantes que sorprenden por la calidad de sus platos. Comer allí suma valor a la visita. El parador junto al lago ofrece platos simples y sabrosos. Sentarse frente al agua mientras pasa la tarde se vuelve parte del plan.
La zona de la villa suele tener viento en ciertos momentos del día. Sin embargo, en la península ubicada a mitad del lago el escenario cambia. Allí el viento baja y el clima resulta más amable. Las playas de ese sector destacan por su tranquilidad. Ese rincón del lago se siente como un refugio natural.
Las actividades acompañan: kayak sobre el lago, mates en la orilla y caminatas cortas marcan el ritmo. Quesos y salames locales completan las tardes. Meliquina mantiene un perfil de barrio, con poco consumo y mucha naturaleza. Quienes llegan valoran ese equilibrio. Algunos visitantes eligen volver cada verano. Otros sueñan con tener una cabaña cerca del lago.
Cómo llegar
Para llegar a las playas del lago Meliquina, desde San Martín de los Andes se toma la Ruta 40 por el Camino de los Siete Lagos. Tras avanzar unos 24 kilómetros hacia Villa La Angostura, en el puesto de Gendarmería comienza la Ruta 63. Ese tramo es de ripio, por lo que se recomienda avanzar con cuidado y respetar la velocidad máxima de 40 km.