Esta bondiola de cerdo con papas se convertirá en tu comida favorita
Con esta receta de bondiola de cerdo y papas, podrás lograr un plato reconfortante y muy rendidor aprovechando la cocción lenta de la cerveza.
La bondiola de cerdo a la cerveza con papas es un plato ideal para quienes disfrutan de las carnes tiernas y llenas de sabor. Esta es una de las recetas que aprovechan la cocción lenta para lograr una carne jugosa que se impregna de los aromas de la cerveza, mientras las papas absorben todos los jugos de la preparación.
Perfecta para un almuerzo familiar o una comida especial de fin de semana, la bondiola de cerdo a la cerveza con papas se destaca dentro de la cocina casera por su combinación de ingredientes simples y resultados espectaculares. Con pocos pasos y una cocción tranquila, se obtiene un plato reconfortante y muy rendidor. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1,5 kg de bondiola de cerdo
- 500 ml de cerveza rubia
- 1 kg de papas
- 2 cebollas
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal al gusto
- Sal al gusto
- Romero fresco a gusto
- Pimienta al gusto
- Condimentar la bondiola de cerdo con sal, pimienta y pimentón. Mezclar la mostaza con el aceite de oliva y untar toda la superficie de la carne.
- Pelar las papas y cortarlas en trozos grandes. Cortar las cebollas en plumas y picar los dientes de ajo.
- Colocar las papas, las cebollas y el ajo en una fuente para horno. Disponer encima la bondiola de cerdo y añadir el romero fresco.
- Verter la cerveza rubia sobre la preparación, cubrir con papel aluminio y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 1 hora y 15 minutos.
- Retirar el papel aluminio y continuar la cocción durante 15 minutos más, o hasta que la carne esté bien dorada y las papas tiernas.
- Dejar reposar unos minutos antes de cortar la carne. Servir acompañada con las papas y los jugos de cocción.