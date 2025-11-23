Escudo natural para tu mascota: controla parásitos en casa

La salud de la mascota es tranquilidad para el hogar . Quienes conviven con animales saben que deben ser constantes con las revisiones. El objetivo es prevenir enfermedades y parásitos . En temporadas de calor, las pulgas y garrapatas aumentan, no lo olvides.

Los cítricos ofrecen un aroma que las garrapatas encuentran desagradable. Frutas como los limones o las naranjas actúan como repelentes naturales. Para preparar la mezcla, se cortan las frutas en rodajas y se hierven en agua. El proceso de cocción a fuego medio dura aproximadamente veinte minutos.

Después de ese tiempo, es fundamental retirar el recipiente de la fuente de calor. Se debe dejar que el líquido se enfríe completamente antes de usarlo. Una vez a temperatura ambiente, se vierte en un atomizador. Este producto se aplica en rincones y sobre la mascota, evitando ojos, nariz y boca.

Otra opción poderosa es una mezcla de aceites esenciales con el geranio rosa como base. Se combinan veinte gotas de geranio rosa con diez de hierba del bisonte y cinco de lavanda. Se agregarán cinco de citronela o limón, una cucharada de alcohol y cien mililitros de vinagre o agua.

Este líquido se introduce en una botella con spray, se agita con vigor y está listo. La aplicación se dirige a aquellas zonas donde se sospecha la presencia de los molestos insectos. Estos aceites naturales ofrecen una barrera protectora sin químicos fuertes.

Otros remedios

La manzanilla es un remedio hogareño conocido por su efectividad contra las garrapatas. El olor característico que desprende repele de manera natural a estos parásitos. Para utilizarla, se hace una infusión hirviendo un puñado de flores secas en una taza de agua.

Una vez lista, se deja entibiar hasta que se sienta agradable al tacto. Se toma un algodón o un paño limpio, se humedece bien en la infusión y se escurre el exceso. El paño se aplica sobre el pelaje del animal, cuidando siempre las áreas sensibles.

Existe también una mezcla con alcoholes, vinagre y hierbas aromáticas para reforzar la acción. En un recipiente se coloca una cucharada de vinagre de manzana y una de vodka. Luego se añaden dos gotas de aceite de eucalipto, dos de lavanda y una de cedro o romero.