¿Entrenar de mañana o de tarde? La ciencia revela cuál es el mejor horario

El mundo fitness se divide entre los madrugadores y los noctámbulos. Algunos aseguran que el cardio en ayunas es la clave, mientras que otros señalan que la fuerza máxima se alcanza al caer el sol.

La respuesta es que el cuerpo no es una máquina lineal, sino un sistema que se rige por ritmos circadianos. Ese “reloj interno” regula todo; desde la temperatura corporal hasta la presión arterial y la liberación de hormonas. La ciencia , sin embargo, señala que a la hora de buscar resultados hay que dejar de mirar el cronómetro.

En el caso de la tarde, aparentemente parece ganar la pulseada . La temperatura corporal alcanza su pico entre las 17 y las 19 horas lo que optimiza la función neuromuscular. Es por eso que en medición puntuales las personas son ligeramente más rápidas y fuertes al finalizar el día.

Sin embargo, aparece un matiz importante. El rendimiento momentáneo no equivale a mejores resultados a largo plazo. Un análisis reciente derribó las creencias instaladas, si bien es real que a la tarde se puede levantar un poco más de peso, luego de semanas de entrenamiento la ganancia de masa muscular y fuerza son prácticamente iguales a las de los que entrenan en la mañana.

En términos de salud cardiovascular (presión arterial, capacidad aeróbica o control de azúcar en sangre), la conclusión es la misma: no existe evidencia sólida que sitúe a un horario por encima del otro.

Un hallazgo importante es que el cuerpo “aprende” a qué hora entrena. Si la persona es constante con las sesiones a las 8 am el organismo se adaptará para ofrecer su mejor versión en esa franja horaria. Las adaptaciones fisiológicas tienden a ser mayores cuando el entrenamiento y la evaluación coinciden en el tiempo.

Reglas de oro

Si el objetivo es mejorar la calidad de vida y transformar el cuerpo, hay variables que son más determinantes que la hora: el mejor entrenamiento es el que se hace. Hay que saber que la sostenibilidad es la base del éxito.

Por otro lado, entrenar muy tarde y con alta intensidad puede alterar el descanso en personas sensibles. En cuanto a la carga, el volumen semanal, la intensidad progresiva y la guía de un profesional son los verdaderos motores del cambio físico.

En conclusión, las diferencias metabólicas entre entrenar de día o de noche son mínimas comparadas con los riesgos del sedentarismo.