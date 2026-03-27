Netflix: la película de suspenso que ya es tendencia y no te deja respirar ¿hasta donde llegarías por tu familia?
El film que conquista el ranking de la plataforma con una historia de supervivencia, secretos del pasado y una actuación consagratoria.
Mientras la competencia entre gigantes como HBO y Disney+ no da tregua, Netflix acaba de dar un golpe sobre la mesa con su último estreno que ya es tendencia absoluta. Se trata de La noche siempre llega, un thriller asfixiante que no solo está atrapando a los usuarios por su trama de suspenso, sino que se convirtió en el tema de conversación obligado en las redes por su crudeza y sus giros inesperados.
De lo más visto en Netflix, de la mano del suspenso
Con una duración de 110 minutos, la película dirigida por Benjamín Caron se posiciona como la opción ideal para quienes buscan una historia intensa y con sello de calidad internacional.
La trama nos sumerge en la vida de Lynette, interpretada magistralmente por la nominada al Oscar Vanessa Kirby. La protagonista se encuentra en una encrucijada letal: debe conseguir dinero a contrarreloj para salvar su casa y garantizar el bienestar de su hermano.
Sin embargo, lo que parece una misión económica desesperada pronto se transforma en un descenso a los infiernos. La narrativa mezcla el drama personal con situaciones de alto riesgo que ponen a prueba el temple físico y emocional de una mujer que no tiene nada que perder.
A medida que los minutos corren, el pasado de Lynette empieza a pasar factura, revelando misterios que complican aún más su presente. Junto a Kirby, brilla la icónica Jennifer Jason Leigh en el rol de Doreen, sumando una densidad dramática que pocos films logran. Entre giros de guion que te dejan mudo y una puesta en escena impecable, esta película demuestra que, en Netflix, la noche siempre llega con sorpresas.