Netflix: la película de suspenso que ya es tendencia y no te deja respirar ¿hasta donde llegarías por tu familia?

El film que conquista el ranking de la plataforma con una historia de supervivencia, secretos del pasado y una actuación consagratoria.

Julia Fox, Randall Park y Michael Kelly completan el reparto de este éxito de Netflix. / Netflix

Mientras la competencia entre gigantes como HBO y Disney+ no da tregua, Netflix acaba de dar un golpe sobre la mesa con su último estreno que ya es tendencia absoluta. Se trata de La noche siempre llega, un thriller asfixiante que no solo está atrapando a los usuarios por su trama de suspenso, sino que se convirtió en el tema de conversación obligado en las redes por su crudeza y sus giros inesperados.

De lo más visto en Netflix, de la mano del suspenso Con una duración de 110 minutos, la película dirigida por Benjamín Caron se posiciona como la opción ideal para quienes buscan una historia intensa y con sello de calidad internacional.

la noche siempre llega netflix (2) Vanessa Kirby se pone en la piel de Lynette, una mujer dispuesta a todo por proteger a los suyos. Netflix La trama nos sumerge en la vida de Lynette, interpretada magistralmente por la nominada al Oscar Vanessa Kirby. La protagonista se encuentra en una encrucijada letal: debe conseguir dinero a contrarreloj para salvar su casa y garantizar el bienestar de su hermano.

la noche siempre llega netflix (1) El director Benjamín Caron logra una atmósfera de suspenso constante en "La noche siempre llega". Netflix Sin embargo, lo que parece una misión económica desesperada pronto se transforma en un descenso a los infiernos. La narrativa mezcla el drama personal con situaciones de alto riesgo que ponen a prueba el temple físico y emocional de una mujer que no tiene nada que perder.