"Empezamos a sangrar de golpe": el arma que marcó la captura de Nicolás Maduro

Hace más de una semana, Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en el marco de la operación denominada "Resolución Absoluta", llevada adelante en Caracas. Tras el operativo, el Gobierno norteamericano brindó solo información general y evitó dar detalles técnicos. Sin embargo, en las últimas horas, un uniformado venezolano que estuvo presente la noche de la captura rompió el silencio y relató su experiencia, poniendo el foco en una extraña arma que, según aseguró, dejó fuera de funcionamiento todas las defensas.

El testimonio fue difundido públicamente por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien lo compartió en la red social X con una frase contundente: "Stop what you are doing and read this" o en español sería "dejá lo que estás haciendo y leé esto". A partir de esa publicación, el relato comenzó a circular con fuerza y generó impacto por la crudeza de los detalles y por la descripción de una arma nunca antes mencionada en operaciones militares de este tipo.

Según el uniformado, todo comenzó mientras cumplían tareas habituales de vigilancia. "Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchos drones, volando sobre nuestras posiciones. No sabíamos cómo reaccionar", relató. Ese apagón total marcó, de acuerdo con su versión, el primer indicio de que estaban frente a una arma o tecnología completamente desconocida .

Minutos después, la situación escaló rápidamente. "Luego aparecieron al menos ocho helicópteros, que desplegaron un total de 20 soldados estadounidenses en la zona", recordó el testigo. A pesar de la diferencia numérica, el enfrentamiento fue desigual desde el inicio. "Eran tecnológicamente muy avanzados. No se parecían a nada contra lo que hayamos luchado antes", afirmó, al describir el equipamiento y la preparación de los militares estadounidenses.

El choque entre ambas fuerzas fue breve y devastador. "Éramos cientos, pero no teníamos ninguna oportunidad. Disparaban con tal precisión y velocidad; se sentía como si cada soldado estuviera disparando 300 balas por minuto", señaló. Para el uniformado, la superioridad no se explicó solo por el armamento convencional, sino por el uso de una arma que alteró por completo el desarrollo del operativo.

Nicolas Maduro Cilia Flores traslado a tribunales Nueva York El relato del uniformado puso en foco un arma desconocida y una tecnología militar sin precedentes. EFE

El momento más impactante llegó cuando, según su relato, se utilizó un dispositivo imposible de identificar. "Lanzaron algo, no sé cómo describirlo. Era como una onda sonora muy intensa. De repente sentí como si mi cabeza estuviera explotando desde dentro", contó. Los efectos fueron inmediatos y generalizados entre quienes se encontraban en el lugar.

Las consecuencias de esta arma

"Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, incapaces de movernos. Ni siquiera podíamos ponernos de pie después de esa arma sónica —o lo que fuera—", agregó, al describir las consecuencias físicas del impacto. Para el testigo, aquella arma fue determinante para desactivar cualquier intento de resistencia.

Consultado sobre la posibilidad de haber resistido el operativo, fue tajante: "No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera".

En paralelo, una exfuncionaria de inteligencia estadounidense explicó que los militares de ese país cuentan desde hace años con desarrollos de armas de energía dirigida, capaces de neutralizar objetivos mediante microondas, rayos láser u ondas focalizadas. De confirmarse este uso, sería la primera vez que Estados Unidos emplea este tipo de arma en un operativo real de combate.

Como antecedente, se recuerda un episodio ocurrido en 2020, cuando China habría utilizado un sistema similar contra soldados indios durante un conflicto fronterizo en la región de Ladakh. Según fuentes citadas por medios internacionales, ese tipo de arma puede provocar síntomas como sangrado, dolor intenso, incapacidad para moverse y quemaduras.

Tras relatar lo vivido, el uniformado lanzó una advertencia directa. "Estoy enviando una advertencia a cualquiera que piense que puede luchar contra Estados Unidos. No tienen idea de lo que son capaces. Después de lo que vi, nunca quiero volver a estar del otro lado. No hay que meterse con ellos", expresó.

La captura de Maduro se concretó el pasado 3 de enero y, según el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, involucró a más de 200 militares estadounidenses. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono describieron la acción como "quirúrgica" y coordinada con aliados regionales, aunque evitaron brindar precisiones sobre el tipo de arma utilizada. Por ahora, el misterio en torno a ese dispositivo sigue abierto.