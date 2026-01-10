Presenta:

Venezuela: volvieron a marchar para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa

Es la sexta protesta para exigir la liberación de Maduro tras el operativo de EE.UU. en Venezuela. Dirigentes chavistas llamaron a sostener la movilización.

Miles de personas se movilizaron por la liberación del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, detenidos tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela.

Miles de personas se movilizaron en las últimas horas nuevamente en Caracas en una marcha convocada por movimientos sociales para reclamar la liberación del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela.

La manifestación fue la sexta desde el ataque del sábado pasado, que derivó en la captura del matrimonio y su posterior traslado a una prisión en Nueva York. Las calles de la capital venezolana volvieron a ser escenario de consignas y columnas militantes.

Nicolás Maduro Guerra agradeció el respaldo popular

Durante el acto, el ministro de Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, sostuvo que el chavismo es el único espacio con liderazgo “para garantizar la paz, la soberanía y rescatar al compañero Nicolás y a la compañera Cilia”.

Además, afirmó que el Gobierno seguirá las directivas del exmandatario y llamó a profundizar la unidad.

“Vamos a un gran proceso de movilización y agitación”, señaló, al tiempo que pidió redoblar esfuerzos para sostener la cohesión de las organizaciones sociales.

Por su parte, Nicolás Maduro Guerra agradeció el respaldo popular, pidió confianza en la gestión y ratificó el pedido de unidad para lograr la liberación de sus padres.

