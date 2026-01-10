Venezuela: volvieron a marchar para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa
Es la sexta protesta para exigir la liberación de Maduro tras el operativo de EE.UU. en Venezuela. Dirigentes chavistas llamaron a sostener la movilización.
Miles de personas se movilizaron en las últimas horas nuevamente en Caracas en una marcha convocada por movimientos sociales para reclamar la liberación del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos tras el operativo de Estados Unidos en Venezuela.
La manifestación fue la sexta desde el ataque del sábado pasado, que derivó en la captura del matrimonio y su posterior traslado a una prisión en Nueva York. Las calles de la capital venezolana volvieron a ser escenario de consignas y columnas militantes.
Nicolás Maduro Guerra agradeció el respaldo popular
Durante el acto, el ministro de Educación y vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, sostuvo que el chavismo es el único espacio con liderazgo “para garantizar la paz, la soberanía y rescatar al compañero Nicolás y a la compañera Cilia”.
Además, afirmó que el Gobierno seguirá las directivas del exmandatario y llamó a profundizar la unidad.
“Vamos a un gran proceso de movilización y agitación”, señaló, al tiempo que pidió redoblar esfuerzos para sostener la cohesión de las organizaciones sociales.
Por su parte, Nicolás Maduro Guerra agradeció el respaldo popular, pidió confianza en la gestión y ratificó el pedido de unidad para lograr la liberación de sus padres.