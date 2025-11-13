El yogur más rico y fácil: receta de durazno cremosa y refrescante

Ideal para arrancar el día. Con esta receta de yogur de durazno vas a tener una opción saludable y muy fácil de preparar en casa.

Frescura total: la receta de yogur de durazno más cremosa y natural.

El yogur de durazno es un clásico de las meriendas frescas y los desayunos saludables. Esta receta casera conserva todo el sabor de la fruta, sin conservantes ni aditivos. Es suave, cremoso y muy fácil de preparar en casa. Con unos pocos ingredientes, vas a lograr un resultado delicioso.

Rinde: 4 porciones individuales

Ingredientes para un yogur perfecto 1 litro de leche entera o descremada.

2 cucharadas de yogur natural (como base o “fermento”).

3 duraznos frescos o 1 lata en almíbar (bien escurridos).

3 cucharadas de azúcar o miel (a gusto).

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional). Hacerlo en casa siempre es más rico La receta de yogur se puede adaptar fácilmente con otras frutas, como frutillas, mango o banana, manteniendo la misma base. Shutterstock Paso a paso ¡muy fácil! 1. Calentá la leche hasta que esté tibia (unos 40 °C, apenas cálida al tacto).

2. Agregá las dos cucharadas de yogur natural y mezclá bien.

3. Tapá el recipiente y dejá reposar entre 6 y 8 horas en un lugar cálido hasta que espese.