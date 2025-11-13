El yogur más rico y fácil: receta de durazno cremosa y refrescante
Ideal para arrancar el día. Con esta receta de yogur de durazno vas a tener una opción saludable y muy fácil de preparar en casa.
El yogur de durazno es un clásico de las meriendas frescas y los desayunos saludables. Esta receta casera conserva todo el sabor de la fruta, sin conservantes ni aditivos. Es suave, cremoso y muy fácil de preparar en casa. Con unos pocos ingredientes, vas a lograr un resultado delicioso.
Rinde: 4 porciones individuales
Ingredientes para un yogur perfecto
1 litro de leche entera o descremada.
2 cucharadas de yogur natural (como base o “fermento”).
3 duraznos frescos o 1 lata en almíbar (bien escurridos).
3 cucharadas de azúcar o miel (a gusto).
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Calentá la leche hasta que esté tibia (unos 40 °C, apenas cálida al tacto).
2. Agregá las dos cucharadas de yogur natural y mezclá bien.
3. Tapá el recipiente y dejá reposar entre 6 y 8 horas en un lugar cálido hasta que espese.
4. Mientras tanto, procesá los duraznos junto con el azúcar o miel hasta obtener un puré suave.
5. Una vez listo el yogur, mezclá con el puré de durazno y la esencia de vainilla.
6. Guardá en frascos individuales y refrigerá por al menos 4 horas antes de consumir.
Conservá el yogur en la heladera hasta 5 días. Esta receta se inspira en métodos tradicionales usados antes de las yogurteras eléctricas, cuando las familias abrigaban los frascos en mantas para mantener la temperatura de fermentación. Una técnica casera… ¡y 100 % efectiva!.