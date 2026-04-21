El truco con vinagre en la ducha que elimina sarro en minutos

Funciona y cuesta poco. Rociar vinagre en la ducha se volvió uno de los métodos más usados para limpiar el baño sin químicos fuertes. Su efecto es que actúa sobre la suciedad, el sarro y los olores. Pero hay una forma correcta de usarlo para que dé resultados visibles.

El vinagre tiene ácido acético. Ese componente le da poder para eliminar bacterias, hongos y restos de jabón . En la ducha, donde hay humedad constante, esto hace una gran diferencia.

También actúa sobre el sarro. El agua deja minerales en griferías y vidrios. El vinagre los disuelve y devuelve el brillo. Por eso se usa en mamparas, azulejos y duchadores.

Otro punto fuerte es el olor. Neutraliza los malos aromas que salen del desagüe o quedan en superficies húmedas. Esto mejora el ambiente del baño sin usar fragancias artificiales.

vinagre Vinagre para limpiar Foto: Women's Health (hips.hearstapps.com) vinagre Vinagre para limpiar Foto: Women's Health (hips.hearstapps.com)

Modo de uso

El método es simple. Mezcla vinagre blanco con agua en partes iguales y colócalo en un rociador. Aplica sobre las zonas sucias y deja actuar entre 10 y 15 minutos. Luego enjuaga con agua y pasa un paño. Si lo usas una o dos veces por semana, evitas la acumulación de suciedad. Así reduces el tiempo de limpieza y mantienes la ducha en buen estado.

Hay precauciones. No lo uses en mármol o granito. El ácido daña estos materiales. Tampoco lo mezcles con lavandina o cloro, ya que libera vapores peligrosos.