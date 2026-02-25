El truco de la sal gruesa: por qué deberías usarla antes de prender el lavarropas

En el mundo de la limpieza existen trucos caseros para dejar las prendas sin olor. La sal gruesa es una aliada de la ropa.

La limpieza de la ropa es importante, sin embargo hay que tener en cuenta ciertos consejos a la hora de meterla a la lavadora. Las prendas acumulan restos de transpiración, partículas de polvo y residuos de jabón que endurecen las fibras.

Limpieza de las prendas La sal gruesa es una gran aliada económica y natural por sus propiedades higroscópicas y su capacidad para absorber la humedad. Eso hace que se transforme en un potente agente de limpieza protegiendo las prendas sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

En este casó actúa como un desinfectante natural ayudando a desprender bacterias y restos orgánicos que el lavado común no siempre elimina. Además, neutralizar el olor a humedad, encierro o sudor fuerte, especialmente en la ropa que se usa para el gimnasio.

Evita cometer este error al sacar tu ropa del lavarropa Foto: Shutterstock La sal combate la humedad en las prendas. Foto: Shutterstock Además, la sal actúa como un fijador natural ayudando a que las prendas oscuras o de colores intensos no pierdan el brillo lavado tras lavado. La suave acción abrasiva elimina los restos de detergente incrustado devolviéndole suavidad a las toallas y telas rígidas.

Cómo aplicarla En primer lugar, se identifican las prendas con mal olor o más sucias como medias, toallas y remeras deportivas. Luego espolvorear sal gruesa sobre las zonas críticas e introducirlas directamente en el tambor con la ropa seca. Dejar actuar media hora para que la sal absorba las partículas de olor y afloje la mugre.