El truco del bicarbonato para el tacho de basura: cómo usarla para ahuyentar los olores y moscas

Una forma natural de limpiar el hogar y no exponerte a los componentes químicos de los limpiadores industriales que pueden ser perjudiciales para la salud.

El tacho de basura es un objeto que está húmedo y genera bacterias y olores que pueden interrumpir la paz del hogar. Por eso es clave mantener una correcta higiene, pero lo mejor de todo es que existe una mezcla económica y con ingredientes naturales que promete cambiar tu forma de limpiar el tacho.

Mezclar bicarbonato de sodio y cítricos genera una solución que actúa con la suciedad y olor. A diferencia del vinagre, el bicarbonato es un sólido absorbente. Por lo general, la basura suelta un líquido oscuro en la bolsa y el bicarbonato se encarga de atrapar toda esa humedad.

Encontró el truco para lograr hacer que los tachos de basura huelan bien. Foto: Freepik Despedite de los productos del super con esta mezcla mágina. Freepik Además, muchos de los olores de las bolsas son ácidos, por lo que atrae a insectos. En este caso, el bicarbonato actúa como un neutralizador de olores gracias a su pH alcalino,que transforma los gases ácidos en sales neutras. Algunos utilizan vinagre en esta preparación, pero a veces no es tan efectivo.

Las cáscaras de limón, naranja o pomelo son clave para mantener la limpieza. Todas ellas contienen limoneno, una solución natural que desengrasa, es antiséptico porque ayuda a prevenir el crecimiento de hongos y moho, y tiene un aroma agradable.