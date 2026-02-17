El truco del bicarbonato para el tacho de basura: cómo usarla para ahuyentar los olores y moscas
Una forma natural de limpiar el hogar y no exponerte a los componentes químicos de los limpiadores industriales que pueden ser perjudiciales para la salud.
El tacho de basura es un objeto que está húmedo y genera bacterias y olores que pueden interrumpir la paz del hogar. Por eso es clave mantener una correcta higiene, pero lo mejor de todo es que existe una mezcla económica y con ingredientes naturales que promete cambiar tu forma de limpiar el tacho.
Mezclar bicarbonato de sodio y cítricos genera una solución que actúa con la suciedad y olor. A diferencia del vinagre, el bicarbonato es un sólido absorbente. Por lo general, la basura suelta un líquido oscuro en la bolsa y el bicarbonato se encarga de atrapar toda esa humedad.
Además, muchos de los olores de las bolsas son ácidos, por lo que atrae a insectos. En este caso, el bicarbonato actúa como un neutralizador de olores gracias a su pH alcalino,que transforma los gases ácidos en sales neutras. Algunos utilizan vinagre en esta preparación, pero a veces no es tan efectivo.
Las cáscaras de limón, naranja o pomelo son clave para mantener la limpieza. Todas ellas contienen limoneno, una solución natural que desengrasa, es antiséptico porque ayuda a prevenir el crecimiento de hongos y moho, y tiene un aroma agradable.
¿Como usar el bicarbonato de sodio?
Para tener los resultados esperados es importante colocar los ingredientes en el lugar correcto. Funcionan mejor si se ponen en el fondo del tacho para que absorban todos los líquidos que caigan. Pero también se puede colocar en la tapa del tacho. En este caso se recomienda pegar un algodón con aromas cítricos y el bicarbonato.