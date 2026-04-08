El truco para dejar de colgar los repasadores en el horno y mantener la cocina más ordenada

Este accesorio simple gana popularidad por su capacidad de ahorrar espacio, mejorar la organización y facilitar el uso diario.

Colgar los repasadores en la puerta del horno es un gesto típico en muchas cocinas. Es un lugar práctico porque queda a mano para secar utensilios o manipular bandejas calientes. Sin embargo, cada vez más personas buscan alternativas que mantengan las superficies despejadas y el espacio más ordenado.

En ese contexto, el repasador magnético se presenta como una opción funcional e innovadora. Se trata de un paño ultra absorbente que incorpora un imán en su etiqueta, lo que le permite adherirse a superficies metálicas como la heladera, el horno o el microondas.

El trucazo definitivo para hacer una limpieza profunda de repasadores Como los usamos constantemente, los repasadores se ensucian bastante. Foto: Pixabay La alternativa para dejar de colgar repasadores en el horno. Archivo. Gracias a este sistema, el repasador siempre queda accesible sin riesgo de caerse de la manija del horno. Además, es una solución ideal para cocinas pequeñas, ya que libera espacio en mesadas y evita el uso de ganchos o soportes adicionales.Otro de sus beneficios es el secado más rápido. Al quedar colgado y con mejor circulación de aire, reduce la humedad y ayuda a evitar malos olores.

Qué tener en cuenta Si el repasador se cae con frecuencia, puede deberse a que el imán perdió fuerza, no soporta el peso o la superficie no está limpia. En esos casos, se recomienda higienizar la zona de contacto, optar por imanes más potentes (como los de neodimio) o reemplazar el accesorio.