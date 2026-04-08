El truco para dejar de colgar los repasadores en el horno y mantener la cocina más ordenada
Este accesorio simple gana popularidad por su capacidad de ahorrar espacio, mejorar la organización y facilitar el uso diario.
Colgar los repasadores en la puerta del horno es un gesto típico en muchas cocinas. Es un lugar práctico porque queda a mano para secar utensilios o manipular bandejas calientes. Sin embargo, cada vez más personas buscan alternativas que mantengan las superficies despejadas y el espacio más ordenado.
En ese contexto, el repasador magnético se presenta como una opción funcional e innovadora. Se trata de un paño ultra absorbente que incorpora un imán en su etiqueta, lo que le permite adherirse a superficies metálicas como la heladera, el horno o el microondas.
Gracias a este sistema, el repasador siempre queda accesible sin riesgo de caerse de la manija del horno. Además, es una solución ideal para cocinas pequeñas, ya que libera espacio en mesadas y evita el uso de ganchos o soportes adicionales.Otro de sus beneficios es el secado más rápido. Al quedar colgado y con mejor circulación de aire, reduce la humedad y ayuda a evitar malos olores.
Qué tener en cuenta
Si el repasador se cae con frecuencia, puede deberse a que el imán perdió fuerza, no soporta el peso o la superficie no está limpia. En esos casos, se recomienda higienizar la zona de contacto, optar por imanes más potentes (como los de neodimio) o reemplazar el accesorio.
Cómo lavar los repasadores correctamente
La limpieza del repasador magnético es simple. Se puede hervir en agua con jabón blanco, bicarbonato y un chorrito de vinagre durante 10 a 20 minutos para eliminar grasa y bacterias. Luego, se recomienda frotar las manchas más difíciles, enjuagar bien y dejar secar al sol para evitar malos olores. No es conveniente usar lavandina, ya que puede dañar las fibras del paño.