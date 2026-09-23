El truco de apagar el router WiFi de noche y sus ventajas

El router de WiFi es uno de los pocos dispositivos de tecnología en el hogar que permanece encendido las 24 horas del día de manera ininterrumpida. Ante este uso constante, cada vez más usuarios se preguntan si conviene apagarlo por las noches y cuáles son los beneficios concretos de adoptar este hábito.

Ventajas de apagar el router por la noche Una de las principales ventajas de apagar el router durante la noche es el ahorro de energía. Si bien el consumo eléctrico de este dispositivo es bajo, desconectarlo un tercio del día representa un recorte que, acumulado mes a mes, ayuda a reducir el monto de la factura de luz y promueve un consumo energético más eficiente en el hogar.

Por qué se hizo popular la idea de apagar el router por la noche. Imagen generada por la iA Por otro lado, este descanso diario impacta directamente en la seguridad informática. Un equipo que no está recibiendo energía se vuelve completamente invisible e inaccesible, lo que elimina de raíz cualquier intento de hackeo, intrusión o acceso inalámbrico no autorizado durante las horas de sueño.

Finalmente, apagar el dispositivo resulta clave para mejorar el rendimiento y la velocidad de conexión. Al cortarle la corriente, el router vacía su memoria caché y elimina procesos estancados. De esta forma, al encenderlo a la mañana siguiente, el equipo arranca de cero y se enlaza automáticamente al canal de transmisión menos congestionado, optimizando la señal de WiFi para el resto del día.