Menopausia: cómo no perder fuerza y músculo después de los 45

El plan simple para mantener fuerza y músculo en la menopausia. Cómo cuidar tus huesos y tu fuerza sin matarte en el gym.

En la menopausia el cuerpo cambia y se nota en la fuerza. Cuesta subir bolsas, duelen rodillas y la ropa queda distinta en panza y brazos. No es que comas mal o que seas floja, es que baja el estrógeno y el músculo se va si no lo trabajas.

Si estás en menopausia y pierdes fuerza, lee esto El punto clave es el trabajo de fuerza. Caminar ayuda al corazón pero no alcanza para cuidar músculo y hueso. Lo que sirve es usar peso. Con tres días por semana de pesas, bandas o peso del cuerpo ya hay cambio en dos meses. Lo ideal es armar un bloque simple: sentadilla con mancuerna, remo con banda, empuje de pecho y plancha. Haz entre 8 y 12 repeticiones con un peso que cueste al final pero sin perder postura.

Las sentadilla son claves en esta sencilla rutina de ejercicios Foto: Archivo Archivo La otra mitad es la comida. Si comes poca proteína, el músculo no tiene con qué armarse. Muchas mujeres en esta etapa comen liviano por miedo a subir de peso y es al revés, pierden músculo y sube más grasa. Busca 25 a 30 gramos de proteína en cada comida principal, con huevo, pollo, pescado, yogur griego, lentejas o tofu. Suma agua durante el día y deja un shake con leche y fruta para después de entrenar si te cuesta llegar. La vitamina D y el calcio también cuentan para hueso y fuerza, consulta con tu doc si hace falta sumar.