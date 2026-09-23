Cambio de temporada: la guía definitiva para guardar ropa de invierno y frazadas sin que se arruinen

Al finalizar el invierno, la ropa de cama pesada y las prendas de abrigo requieren una limpieza profunda y un guardado estratégico.

Con la llegada de la primavera, los placares exigen una reorganización total. Es momento de guardar camperas gruesas, suéteres y también la ropa de cama pesada. Sin embargo, esta tarea requiere método y planificación.

Para garantizar que el recambio de temporada sea un éxito y los textiles lleguen intactos al próximo invierno, es necesario aplicar una serie de pasos específicos que combinan limpieza profunda, elección del contenedor adecuado y repelentes naturales.

El paso innegociable de la limpieza La regla principal del cambio de armario es no guardar jamás ropa o mantas usadas, por más limpias que parezcan a simple vista. Los restos invisibles de perfume, desodorante, transpiración o células muertas son un imán para los insectos y fijan manchas amarillentas con el paso de los meses.

Los tapados de paño o camperas de pluma suelen requerir tintorería, mientras que los suéteres de uso diario, buzos y mantas sintéticas admiten lavarropas en ciclos suaves. El punto crítico de este proceso es el secado: debe ser absoluto. Doblar y guardar una prenda con un mínimo grado de humedad residual generará hongos irrecuperables.

Algunos trucos para cuidar la ropa de invierno. Foto: Pexels El contenedor adecuado según el tejido No todos los materiales soportan el mismo tipo de guardado. Elegir mal el envoltorio puede quebrar las fibras o asfixiar las telas: