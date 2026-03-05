El "super combo" del carbón en polvo y el limón que se volvió tendencia

En el mundo de los trucos caseros y las soluciones hogareñas hay cosas que sorprenden a más de uno. Una de las tendencias de limpieza que revolucionó todo es la combinación de carbón y limón . Una fórmula realmente sorprendente.

Se trata de un método que popularizó Salvador Mazzocchi, @salvalacocina, con el que promete devolver la vida a los utensilios que se daban por perdidos por el óxido.

El uso diario y la humedad generalmente ocasionan una capa de óxido que no solo es antiestética, sino que puede alterar el sabor de las comidas. Para evitar químicos abrasivos existe una solución casera.

En primer lugar, se colocan trozos de carbón en una bolsa y se trituran hasta obtener un polvo fino. Usar un colador para separar el polvo de los restos sólidos porque la textura no debe rayar el metal. Exprimir jugo de limón sobre el polvo de carbón y mezclar hasta que se forme una pasta líquida y homogénea.

El paso siguiente de esta limpieza es cubrir la zona oxidada con la pasta y dejar actuar unos minutos . Fregar con una esponj de acero y se notará como la reacción ácida del limón con la porosidad del carbón levantan el óxido.

Por último, se enjuaga con agua fría y se lava el artefacto con un chorrito de aceite. Repasar con papel de cocina para “curar” la superficie y dejarla como nueva.

Gemini_Generated_Image_40znwq40znwq40zn Carbón y limón, una combinación perfecta.

Aliado para el cutis

También hay una versión que sirve para el cuidado de la piel. En este caso se usa carbón activado, una sustancia famosa por su capacidad de absorber toxinas e impurezas.

Para eso se mezcla una cucharada de carbón activado con el jugo de medio limón y se aplica como mascarilla facial durante 15 minutos. El limón actuará como un antiséptico y el carbón eliminará el exceso de grasa dejando los poros limpios y la piel renovada.