Una persona inteligente elige algunos colores en particular, según señala la psicología y la Inteligencia Artificial.

A veces el color de la ropa influye en cómo las personas procesan la información. La Inteligencia Artificial y la psicología del color revelaron algunas cosas que pocos saben. Se ha observado que las personas más inteligentes tienden a usar colores específicos.

La revelación de la Inteligencia Artificial El color azul es por excelencia el color de la mente. Un estudio de la Universidad de Columbia Británica reveló que estimula la creatividad y la comunicación clara. Las personas inteligentes suelen elegirlo porque evoca calma y serenidad, es decir, las condiciones necesarias para la resolución de problemas complejos.

Por otro lado, se ha demostrado que el color azul reduce el pulso cardíaco y mejora la concentración permitiendo que el cerebro trabaje en tareas de alta demanda intelectual sin estresarse.

El azul, uno de los favoritos, según la Inteligencia Artificial. También eligen el azul marino y el negro. Las personas con alto rendimiento intelectual prefieren no gastar energía en decisiones triviales como qué combinar. Es por eso que eligen el negro o el azul porque comunican sofisticación, eficiencia y poder. Al usar esos colores la persona inteligente elimina distracciones visuales y se enfoca en sus objetivos.

Por otro lado, el verde es el color del equilibrio entre la lógica y la creatividad. Se relaciona con la neuro plasticidad. El verde tiene una longitud de onda que el ojo humano procesa con más facilidad, lo que genera un estado de alerta relajado.