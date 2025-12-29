El secreto tropical para el verano: receta de agua de coco súper refrescante

Cuando el calor se hace sentir, no hay nada mejor que una bebida bien fresca y natural. Esta receta de agua de coco es ideal para el verano argentino: liviana, hidratante y muy fácil de preparar en casa. Perfecta para después de la pileta, una caminata o simplemente para refrescarte sin vueltas, aprovechando todo el sabor tropical.

1. Con cuidado, abrí el coco usando un cuchillo firme o un martillo, golpeando suavemente hasta hacer una abertura.

En verano, esta receta de agua de coco se elige mucho porque hidrata de forma natural y resulta bien liviana.

Opcional: hojas de menta o rodajas de lima.

2. Volcá el agua del coco en un bowl o jarra, colándola si es necesario para retirar restos de cáscara.

3, Probá el agua de coco : si está bien fresca y suave, no necesita nada más.

4. Si te gusta un toque cítrico, agregá el jugo de limón y mezclá apenas.

5. Sumá hielo a gusto para que quede bien refrescante.

6. Serví en vasos altos y, si querés, decorá con menta o lima para darle un toque más veraniego.

7. Disfrutá de inmediato para aprovechar todo su sabor natural.

Ideal para esos días donde agobia el calor En pleno verano, esta receta se consume al instante para aprovechar mejor su frescura y sabor suave. Shutterstock

El agua de coco es conocida como “la bebida isotónica natural” porque aporta minerales de forma suave. En algunos países tropicales se consume directamente del coco recién cortado. Para conservarla, guardá el agua de coco en una botella bien cerrada en la heladera y consumila dentro de las 24 horas. Con el tiempo puede perder frescura, así que lo ideal es prepararla y tomarla en el momento para disfrutarla a pleno.