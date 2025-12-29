Cajeta quemada mexicana: la receta tradicional de un dulce exquisito y en pocos pasos

Esta receta de cajeta quemada es un clásico de la repostería mexicana, conocida por su sabor profundo y ligeramente caramelizado. Elaborada a base de leche y azúcar, este platillotípico de la cultura de México requiere paciencia y atención, pero ofrece como resultado un dulce cremoso, intenso y perfecto para acompañar postres, panes o disfrutarse solo.

Esta receta se diferencia de la cajeta clara por su cocción más prolongada y su sabor más intenso.

Disuelve el bicarbonato en el agua y agrégalo a la olla con cuidado.

Lleva a fuego medio y mezcla hasta que el azúcar se disuelva por completo.

En una olla grande y de fondo grueso, coloca la leche de cabra y el azúcar.

Tradicionalmente, esta receta se elabora con leche de cabra, lo que le aporta un carácter único. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Como hemos presentado, la cajeta quemada es un dulce tradicional mexicano que destaca por su sabor intenso y su textura sedosa. Esta receta pone en valor la paciencia y la técnica, ya que el proceso lento es clave para lograr el característico tono oscuro y el aroma profundo. Es ideal para acompañar pan dulce, buñuelos, hot cakes o como relleno de postres y tartas. Además, se conserva muy bien y puede prepararse con anticipación. Elaborar cajeta quemada en casa no solo garantiza un sabor auténtico, sino que también permite conectar con una tradición artesanal que ha pasado de generación en generación y sigue siendo un símbolo de la dulcería mexicana. ¡A disfrutar!