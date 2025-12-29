Cajeta quemada mexicana: la receta tradicional de un dulce exquisito y en pocos pasos
Prepara paso a paso y fácilmente una cajeta quemada totalmente deliciosa, con nuestra receta imbatible. En pocos pasos lograrás un dulce mexicano perfecto.
Esta receta de cajeta quemada es un clásico de la repostería mexicana, conocida por su sabor profundo y ligeramente caramelizado. Elaborada a base de leche y azúcar, este platillotípico de la cultura de México requiere paciencia y atención, pero ofrece como resultado un dulce cremoso, intenso y perfecto para acompañar postres, panes o disfrutarse solo.
Ingredientes (rinde aproximadamente 1 litro)
-
Leche de cabra: 2 litros
Azúcar: 400 gramos
Bicarbonato de sodio: ½ cucharadita
Extracto de vainilla: 1 cucharada
Agua: ¼ taza
Paso a paso para un dulce totalmente delicioso
-
En una olla grande y de fondo grueso, coloca la leche de cabra y el azúcar.
-
Lleva a fuego medio y mezcla hasta que el azúcar se disuelva por completo.
Disuelve el bicarbonato en el agua y agrégalo a la olla con cuidado.
Cocina a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente para evitar que se pegue.
A medida que espese y tome color, continúa mezclando para lograr el tono quemado característico.
Cuando la mezcla esté espesa y de color caramelo oscuro, agrega la vainilla.
-
Cocina unos minutos más hasta obtener la textura deseada.
Retira del fuego y deja enfriar; espesará aún más al reposar.
Guarda en frascos limpios y herméticos.
De la cocina a la mesa
Como hemos presentado, la cajeta quemada es un dulce tradicional mexicano que destaca por su sabor intenso y su textura sedosa. Esta receta pone en valor la paciencia y la técnica, ya que el proceso lento es clave para lograr el característico tono oscuro y el aroma profundo. Es ideal para acompañar pan dulce, buñuelos, hot cakes o como relleno de postres y tartas. Además, se conserva muy bien y puede prepararse con anticipación. Elaborar cajeta quemada en casa no solo garantiza un sabor auténtico, sino que también permite conectar con una tradición artesanal que ha pasado de generación en generación y sigue siendo un símbolo de la dulcería mexicana. ¡A disfrutar!