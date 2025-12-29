Prepara auténticos suspiros españoles: receta de merengues sencillos con solo 4 ingredientes
Prepara esta receta imbatible de suspiros. Es perfecta para disfrutar de unos dulces bocadillos totalmente deliciosos y tradicionales de España.
Esta receta de suspiros es un clásico de la repostería española, especialmente popular en conventos y fiestas tradicionales. Ligeros, dulces y delicados, estos bocadillos se elaboran a base de claras de huevo y azúcar. Esta comida tradicional se destaca por su sencillez y por lograr un resultado crujiente y etéreo. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 30 suspiros aprox.)
Claras de huevo: 3 unidades
Azúcar: 200 gramos
Azúcar glass: 50 gramos
Jugo de limón o vinagre blanco: ½ cucharadita
Sal: 1 pizca
Extracto de vainilla: opcional, ½ cucharadita
Paso a paso para lograr unos suspiros deliciosos
Precalienta el horno a 100 °C.
Coloca las claras de huevo en un bol limpio y seco.
Agrega la pizca de sal y comienza a batir hasta que espumen.
Incorpora el jugo de limón y continúa batiendo hasta punto de nieve firme.
Añade el azúcar poco a poco, sin dejar de batir.
Agrega el azúcar glass y la vainilla, mezclando suavemente.
Coloca la preparación en una manga pastelera.
Forma pequeños montículos sobre una bandeja con papel para horno.
Hornea durante 90 minutos, hasta que estén secos y crujientes.
Apaga el horno y deja enfriar dentro con la puerta entreabierta.
De la cocina a la mesa
Los suspiros son uno de esos dulces que destacan por su ligereza y elegancia. Esta receta demuestra cómo ingredientes simples pueden transformarse en una preparación delicada y muy apreciada. Su textura crujiente por fuera y su interior seco los convierten en el acompañamiento ideal para café, té o postres con crema. Además, se conservan muy bien en recipientes herméticos, lo que los hace prácticos para preparar con anticipación. ¡A disfrutar!