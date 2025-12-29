¡Éxito asegurado!: este verano prepará esta receta de pionono de atún

Este verano lucite con esta receta de pionono de atún ya que la podés preparar con anticipación, se conserva bien en frío y gana sabor con el reposo.

Infaltable en tu mesa de fin de año: receta de pionono de atún paso a paso.

Este fin de año a pleno verano un clásico infaltable en la mesa fría, es la receta de pionono de atún es rendidora, fresca y muy fácil de preparar. Ideal para cumpleaños, fiestas o almuerzos livianos, se arma en pocos pasos y se puede dejar lista con anticipación. Cremoso, sabroso y bien argentino, es de esos platos que siempre salen bien.

Rinde: 8 a 10 porciones

Ingredientes para un pionono perfecto 1 pionono salado.

2 latas de atún al natural, bien escurridas.

4 cucharadas de mayonesa.

2 cucharadas de queso crema.

1 cucharada de jugo de limón.

2 cucharadas de cebolla picada bien chiquita.

2 cucharadas de morrón rojo picado.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Perejil picado (opcional). Dejá volar tu imaginación y decoralo como más te guste Este verano prepará esta receta fresca y agregale los ingredientes que más te gusten. Shutterstock Paso a paso ¡muy fácil! 1. Abrí el pionono y estiralo sobre la mesada con cuidado.

2. Escurrí bien el atún y desmenuzalo en un bowl.

3. Agregá la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón.