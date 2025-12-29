Presenta:

¡Éxito asegurado!: este verano prepará esta receta de pionono de atún

Este verano lucite con esta receta de pionono de atún ya que la podés preparar con anticipación, se conserva bien en frío y gana sabor con el reposo.

Candela Spann

Infaltable en tu mesa de fin de año: receta de pionono de atún paso a paso.

Tastemade

Este fin de año a pleno verano un clásico infaltable en la mesa fría, es la receta de pionono de atún es rendidora, fresca y muy fácil de preparar. Ideal para cumpleaños, fiestas o almuerzos livianos, se arma en pocos pasos y se puede dejar lista con anticipación. Cremoso, sabroso y bien argentino, es de esos platos que siempre salen bien.

Rinde: 8 a 10 porciones

Ingredientes para un pionono perfecto

  • 1 pionono salado.

  • 2 latas de atún al natural, bien escurridas.

  • 4 cucharadas de mayonesa.

  • 2 cucharadas de queso crema.

  • 1 cucharada de jugo de limón.

  • 2 cucharadas de cebolla picada bien chiquita.

  • 2 cucharadas de morrón rojo picado.

  • Sal a gusto.

  • Pimienta a gusto.

  • Perejil picado (opcional).

Dejá volar tu imaginación y decoralo como más te guste
Este verano prepará esta receta fresca y agregale los ingredientes que más te gusten.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Abrí el pionono y estiralo sobre la mesada con cuidado.

2. Escurrí bien el atún y desmenuzalo en un bowl.

3. Agregá la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón.

4. Sumá la cebolla y el morrón picados bien finos.

5. Condimentá con sal, pimienta y, si te gusta, perejil.

6. Mezclá hasta lograr un relleno cremoso y parejo.

7. Distribuí la mezcla sobre el pionono de manera uniforme, dejando un borde libre.

8. Enrollá con cuidado, ayudándote con el papel, presionando suavemente.

9. Envolvé el pionono en film y llevá a la heladera al menos 1 hora.

10. Retirá, cortá en rodajas y serví bien frío.

Apenas lo lleves a la mesa desaparecerá
Si buscás recetas frescas en este verano el pionono es una excelente opción y perfecta para reuniones grandes.

El pionono relleno se popularizó en Argentina como plato práctico para celebraciones porque se arma rápido y rinde un montón. Se conserva en la heladera hasta 48 horas, bien envuelto en film. Conviene prepararlo con anticipación, ya que el reposo mejora la textura y potencia los sabores. Ideal para tener listo y olvidarse del estrés a último momento. ¡Simplemente delicioso!.

