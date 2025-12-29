¡Éxito asegurado!: este verano prepará esta receta de pionono de atún
Este verano lucite con esta receta de pionono de atún ya que la podés preparar con anticipación, se conserva bien en frío y gana sabor con el reposo.
Este fin de año a pleno verano un clásico infaltable en la mesa fría, es la receta de pionono de atún es rendidora, fresca y muy fácil de preparar. Ideal para cumpleaños, fiestas o almuerzos livianos, se arma en pocos pasos y se puede dejar lista con anticipación. Cremoso, sabroso y bien argentino, es de esos platos que siempre salen bien.
Rinde: 8 a 10 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes para un pionono perfecto
-
1 pionono salado.
2 latas de atún al natural, bien escurridas.
4 cucharadas de mayonesa.
2 cucharadas de queso crema.
1 cucharada de jugo de limón.
2 cucharadas de cebolla picada bien chiquita.
2 cucharadas de morrón rojo picado.
Sal a gusto.
Pimienta a gusto.
Perejil picado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Abrí el pionono y estiralo sobre la mesada con cuidado.
2. Escurrí bien el atún y desmenuzalo en un bowl.
3. Agregá la mayonesa, el queso crema y el jugo de limón.
4. Sumá la cebolla y el morrón picados bien finos.
5. Condimentá con sal, pimienta y, si te gusta, perejil.
6. Mezclá hasta lograr un relleno cremoso y parejo.
7. Distribuí la mezcla sobre el pionono de manera uniforme, dejando un borde libre.
8. Enrollá con cuidado, ayudándote con el papel, presionando suavemente.
9. Envolvé el pionono en film y llevá a la heladera al menos 1 hora.
10. Retirá, cortá en rodajas y serví bien frío.
El pionono relleno se popularizó en Argentina como plato práctico para celebraciones porque se arma rápido y rinde un montón. Se conserva en la heladera hasta 48 horas, bien envuelto en film. Conviene prepararlo con anticipación, ya que el reposo mejora la textura y potencia los sabores. Ideal para tener listo y olvidarse del estrés a último momento. ¡Simplemente delicioso!.