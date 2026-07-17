El secreto de los chefs: las papas al horno salen perfectas si hackeas la temperatura

Pasos

Precalentar el horno a 200 °C. Lavar bien las papas y cortarlas en gajos, cubos o rodajas, según la preferencia. Si se desea, dejar la cáscara.

Colocar las papas en un recipiente y mezclarlas con el aceite de oliva, el ajo, el pimentón dulce, el orégano, el romero, la sal y la pimienta, asegurándose de que queden bien impregnadas. Mientras tanto, acá va el tip: precalentá por 10 minutos la placa en la que cocinarás las papas.

Retirar la placa del horno, aceitarla y distribuir las papas en una sola capa, evitando que se superpongan, para lograr una cocción pareja.

Cocinar durante 40 a 45 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme por ambos lados.