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El secreto de los chefs: las papas al horno salen perfectas si hackeas la temperatura

El secreto de los chefs para que las papas al horno salgan perfectas radica en ajustar la temperatura; conocé el hack definitivo.

Candela Spann

El secreto de los chefs Las papas al horno salen perfectas hackeas la temperatura

El secreto de los chefs Las papas al horno salen perfectas hackeas la temperatura

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Las papas al horno son una de las guarniciones más versátiles y fáciles de preparar. Esta es una de las recetas que demuestra cómo un ingrediente simple puede convertirse en un acompañamiento dorado por fuera, tierno por dentro y lleno de sabor con apenas unos pocos condimentos.

Ideales para servir junto a carnes, pescados o incluso como plato principal, las papas al horno ocupan un lugar destacado dentro de la cocina casera. Además, pueden condimentarse con distintas hierbas y especias para adaptarlas a todos los gustos. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 1 kg de papas 1 kg de papas
  • 3 cucharadas de aceite de oliva 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo picados 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de pimentón dulce, orégano y pimienta 1 cucharadita de pimentón dulce, orégano y pimienta
  • 1 cucharadita de romero picado (opcional) 1 cucharadita de romero picado (opcional)
  • Sal al gusto Sal al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional) Perejil fresco picado (opcional)
Pasos
  • Precalentar el horno a 200 °C. Lavar bien las papas y cortarlas en gajos, cubos o rodajas, según la preferencia. Si se desea, dejar la cáscara.
  • Colocar las papas en un recipiente y mezclarlas con el aceite de oliva, el ajo, el pimentón dulce, el orégano, el romero, la sal y la pimienta, asegurándose de que queden bien impregnadas. Mientras tanto, acá va el tip: precalentá por 10 minutos la placa en la que cocinarás las papas.
  • Retirar la placa del horno, aceitarla y distribuir las papas en una sola capa, evitando que se superpongan, para lograr una cocción pareja.
  • Cocinar durante 40 a 45 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme por ambos lados.
  • Retirar del horno, espolvorear con perejil fresco picado si se desea y servir las papas al horno bien calientes.

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