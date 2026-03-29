El secreto para limpiar joyas de plata en menos de diez minutos usando solo tres ingredientes

Es posible devolverles el brillo original a las joyas usando bicarbonato y detergente. Un truco para limpiar muy efectivo.

Las joyas de plata con el tiempo se ponen opacas y parecen no tener vida. Sin embargo, existe un truco de limpieza casero con bicarbonato de sodio que las dejará como nuevas devolviéndoles el esplendor en menos de diez minutos.

Limpieza de joyas La plata es un metal noble, pero el paso del tiempo, el contacto con el aire y el uso cotidiano terminan por oscurecer el material. Lo bueno es que no hace falta recurrir a joyeros profesionales ni a líquidos pulidores industriales para devolverle ese acabado espejo.

Un método casero y económico se ha vuelto viral por sus resultados. Es un método ideal para quitar la suciedad en los calados de las piezas sin dañar el metal. Para este trabajo se necesitará un recipiente pequeño, papel de aluminio, una cucharada de bicarbonato de sodio, un chorrito de detergente para platos neutro y agua bien caliente.

El método de remojo con agua tibia y jabón suave es apropiado para limpiar la mayoría de las joyas. Foto: Punteha van Terheyden Las joyas volverán a estar relucientes. Foto: Punteha van Terheyden En primer lugar, hay que forrar el fondo del recipiente con el papel de aluminio, la parte que brilla hacia arriba. Espolvorear el bicarbonato de sodio y añadir detergente. Verter agua caliente y habrá una pequeña reacción burbujeante. Eso es lo que arranca la oxidación. Dejar actuar ocho minutos.

Luego retirar y enjuagar con agua fría y secar muy bien con un paño suave de algodón para evitar manchas de agua.