El secreto de las mejores gyosas de verdura caseras: receta súper fácil
Probá esta receta de gyosas de verdura caseras, livianas, sabrosas y fáciles, ideales como entrada o para una comida diferente y deliciosa.
Esta receta de gyosas de verdura es ideal para quienes buscan una opción rica, liviana y llena de sabor. Inspiradas en la cocina asiática, estas empanaditas combinan una masa suave con un relleno vegetal delicioso. Son perfectas como entrada, para picar o como plato principal en una comida distinta.
Rinde: 20 porciones
Ingredientes
- 20 tapas para gyosas.
- 200 gramos de repollo finamente picado.
- 100 gramos de zanahoria rallada.
- 50 gramos de cebolla de verdeo.
- 20 gramos de ajo picado.
- 30 mililitros de salsa de soja.
- 20 mililitros de aceite de sésamo.
- 10 gramos de jengibre rallado.
- 50 gramos de aceite.
- 5 gramos de sal.
- 5 gramos de pimienta.
- 100 mililitros de agua.
Paso a paso para crear unas gyosas de verdura deliciosas
1- En un bowl, mezclá el repollo, la zanahoria, la cebolla de verdeo, el ajo y el jengibre.
2- Agregá la salsa de soja, el aceite de sésamo, la sal y la pimienta, integrando bien.
3- Colocá una porción del relleno en cada una de las tapas para gyosas.
4- Humedecé los bordes con agua y cerrá haciendo pliegues.
5- Calentá el aceite en una sartén y dorá las gyosas por la base.
6- Añadí el agua, tapá y cociná al vapor hasta que estén bien cocidas.
7- Destapá y dejá que se evapore el líquido para que queden crocantes abajo.
De la cocina a la mesa
Esta receta de gyosas de verdura es perfecta para salir de lo clásico y sumar un toque diferente a tu cocina. El contraste entre la base crocante y el relleno jugoso las hace irresistibles. Además, podés acompañarlas con una salsa hecha con soja, vinagre y un toque de aceite de sésamo para potenciar los sabores. Son ideales para compartir, armar en familia o incluso freezar y tener siempre listas. Una opción liviana, versátil y deliciosa que seguro vas a querer repetir más de una vez. ¡Y a disfrutar!.