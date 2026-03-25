El secreto de las mejores gyosas de verdura caseras: receta súper fácil

Esta receta de gyosas de verdura es ideal para quienes buscan una opción rica, liviana y llena de sabor. Inspiradas en la cocina asiática, estas empanaditas combinan una masa suave con un relleno vegetal delicioso. Son perfectas como entrada, para picar o como plato principal en una comida distinta.

1- En un bowl, mezclá el repollo , la zanahoria , la cebolla de verdeo , el ajo y el jengibre .

2- Agregá la salsa de soja , el aceite de sésamo , la sal y la pimienta , integrando bien.

3- Colocá una porción del relleno en cada una de las tapas para gyosas .

4- Humedecé los bordes con agua y cerrá haciendo pliegues.

5- Calentá el aceite en una sartén y dorá las gyosas por la base.

6- Añadí el agua, tapá y cociná al vapor hasta que estén bien cocidas.

7- Destapá y dejá que se evapore el líquido para que queden crocantes abajo.

Gyosas de verdura receta asiática fácil Es una receta muy popular como entrada. El Sabor de lo Bueno

De la cocina a la mesa

Esta receta de gyosas de verdura es perfecta para salir de lo clásico y sumar un toque diferente a tu cocina. El contraste entre la base crocante y el relleno jugoso las hace irresistibles. Además, podés acompañarlas con una salsa hecha con soja, vinagre y un toque de aceite de sésamo para potenciar los sabores. Son ideales para compartir, armar en familia o incluso freezar y tener siempre listas. Una opción liviana, versátil y deliciosa que seguro vas a querer repetir más de una vez. ¡Y a disfrutar!.