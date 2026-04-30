El secreto del vinagre de manzana que transforma pies y cabello

Muchas personas usan el vinagre de manzana para combatir el mal olor en los pies , suavizar la piel y darle brillo al cabello . Expertos explican que su acidez natural ayuda a equilibrar el pH y reducir hongos y bacterias en ciertas zonas del cuerpo.

En los pies, el vinagre de manzana se volvió famoso por su efecto contra el mal olor y la sudoración. También se usa para aliviar durezas y ayudar en casos leves de hongos. El método más conocido consiste en mezclar una parte de vinagre con dos partes de agua tibia y dejar los pies en remojo durante 15 minutos.

Este remedio casero no reemplaza tratamientos médicos. Si hay dolor, heridas o infecciones fuertes, se recomienda consultar con un dermatólogo. Aun así, muchas personas lo eligen porque ayuda a reducir bacterias y deja sensación de limpieza.

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En el cabello, el vinagre de manzana se usa como enjuague después del shampoo. Ayuda a eliminar restos de productos, bajar el frizz y aportar brillo. También se relaciona con la reducción de caspa por sus propiedades antifúngicas y antibacterianas.

Cómo se usa

La mezcla más usada lleva una parte de vinagre y tres de agua. Se aplica sobre el cuero cabelludo y el largo del pelo, se deja actuar unos minutos y luego se enjuaga. Expertos recomiendan usarlo una vez por semana para evitar irritación o resequedad.